Meglepő lépésre szánta el magát a Netflix: minden részvényes kap még kilenc papírt

A lépés nem változtat a vállalat fundamentális helyzetén, ugyanakkor a magas darabár csökkentésével szélesebb körben teheti elérhetővé a részvényt.
A november 10-i fordulónappal nyilvántartott részvényesek november 14-én minden birtokolt részvény után további kilenc papírt kapnak.
Az új, felaprózás utáni árfolyamon november 17-én, hétfőn indul a kereskedés, magyar idő szerint 15:30-kor.
A streamingpiac vezetője, a Netflix — amelynek részvénye az elmúlt három évben 1000 dollár fölé emelkedett — közölte: "a társaság törzsrészvényeinek piaci árát olyan sávba állítjuk vissza, amely a vállalat részvényopciós programjában részt vevő munkavállalók számára hozzáférhetőbb".
A bejelentés után a Netflix árfolyama a zárást követő kereskedésben több mint 2%-ot emelkedett. A papír csütörtökön 1089 dolláron zárt, idei teljesítménye 42%-os emelkedés.
A Netflix jelenleg az S&P 500 tíz olyan tagja közé tartozik, amelyek árfolyama 1000 dollár felett van. Az ilyen árszintű vállalatoknál bevett gyakorlat a részvényfelaprózás, bár a brókercégeknél elérhető töredékrészvény-kereskedés széles körű elterjedése mellett a lépés hatékonysága vitatható.
