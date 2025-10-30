Meglepő lépésre szánta el magát a Netflix: minden részvényes kap még kilenc papírt

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A lépés nem változtat a vállalat fundamentális helyzetén, ugyanakkor a magas darabár csökkentésével szélesebb körben teheti elérhetővé a részvényt.

A november 10-i fordulónappal nyilvántartott részvényesek november 14-én minden birtokolt részvény után további kilenc papírt kapnak.

Az új, felaprózás utáni árfolyamon november 17-én, hétfőn indul a kereskedés, magyar idő szerint 15:30-kor.

A streamingpiac vezetője, a Netflix — amelynek részvénye az elmúlt három évben 1000 dollár fölé emelkedett — közölte: "a társaság törzsrészvényeinek piaci árát olyan sávba állítjuk vissza, amely a vállalat részvényopciós programjában részt vevő munkavállalók számára hozzáférhetőbb".

A bejelentés után a Netflix árfolyama a zárást követő kereskedésben több mint 2%-ot emelkedett. A papír csütörtökön 1089 dolláron zárt, idei teljesítménye 42%-os emelkedés.

A Netflix jelenleg az S&P 500 tíz olyan tagja közé tartozik, amelyek árfolyama 1000 dollár felett van. Az ilyen árszintű vállalatoknál bevett gyakorlat a részvényfelaprózás, bár a brókercégeknél elérhető töredékrészvény-kereskedés széles körű elterjedése mellett a lépés hatékonysága vitatható.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ