Nagy fordulat a Samsungnál, ez is az AI miatt van

A Samsung Electronics csütörtökön közzétett harmadik negyedéves eredményei szerint a vállalat működési nyeresége 12,2 billió koreai wonra emelkedett, meghaladva az elemzők által várt 11,25 billió wont. A bevétel 86,1 billió won lett, szintén némileg az előrejelzés fölött.

A cég éves szinten 8,9%-os bevételnövekedést és 32,9%-os működési profitemelkedést ért el, míg negyedéves összevetésben a profit 160%-kal, a bevétel pedig 15,5%-kal nőtt.

A bejelentés hatására a Samsung részvényei közel 4%-ot emelkedtek az ázsiai kereskedésben.

A javulást főként a chipüzletág teljesítménye hozta, amely több mint tízszeresére növelte működési nyereségét a júniusi negyedévhez képest. A chipüzlet bevétele 33,1 billió wonra nőtt (13%-kal több, mint egy évvel korábban), míg a működési profit 7 billió wonra ugrott, ami 81%-os emelkedést jelent.

A memóriachipek eladásai minden korábbi rekordot megdöntöttek, különösen a mesterséges intelligenciához használt HBM (High Bandwidth Memory) technológia iránti kereslet miatt.

A mobil üzletág szintén erősített: a Samsung okostelefonokat, tableteket és hordható eszközöket gyártó divíziója 3,6 billió won működési profitot ért el, ami 28%-os növekedés az előző évhez képest. Az eredményt főként a Galaxy Z Fold7 zászlóshajó-modell sikeres piaci rajtja húzta fel.

