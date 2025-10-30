Napok kérdése a gyártósorok leállása: újabb chiphiány fenyegeti a globális autóipart

A globális autógyártók ismét termeléskiesésre készülnek egy újabb, potenciális félvezetőhiány miatt.
A helyzetet ezúttal a holland kormány lépései okozták az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai feszültség közepette. Az iparág abban bízott, hogy az Ázsiában tartott találkozó Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető között enyhülést hoz, de a chipkérdésben nem született megoldás. A gondot a Nexperia autóipari chipei körüli bizonytalanság okozza, a vállalat a kínai Wingtech Technology tulajdona.
A Honda a héten elsőként csökkentette a termelését. A Volkswagen csütörtökön közölte, hogy legalább a jövő hétig nem számít ellátási fennakadásra, miközben más nagy gyártók folyamatosan figyelik a helyzetet és lépéseket tesznek. A Stellantis vezérigazgatója, Antonio Filosa szerint a Nexperiához köthető chiphelyzet miatt a vállalat válságkezelésbe kezdett, elmondása alapján naponta hoznak intézkedéseket és indítanak projekteket a mozgástér bővítésére, mert iparági szintű, globális problémával állnak szemben. Több piaci szereplő megerősítette, hogy hasonlóképp alternatív beszerzési lehetőségeket keresnek a nagy beszállítókkal együttműködve, és a nyílt piacon is vásárolnak.
A MEMA, az Egyesült Államok legnagyobb járműipari beszállítói szövetsége közölte, hogy a szereplők a gyártásra és az ellátás folyamatosságára gyakorolt lehetséges hatásokat mérik fel. Hangsúlyozták, hogy a chipek és diódák alapvetőek az autóipari komponensekhez és rendszerekhez az infotainmenttől az ajtókilincseken át a kormányzásig és a fékezésig, és már egyetlen dióda vagy chip hiánya is megakaszthatja a termelést.
A Nexperiát érintő helyzet a múlt hónap végén kezdődött, amikor a holland kormány az amerikai biztonsági aggályokra hivatkozva rendkívüli lépésként átvette az irányítást a cég felett. Indoklásuk szerint attól tartottak, hogy a vállalat technológiája vészhelyzetben elérhetetlenné válhat. Kína erre a társaság késztermékeinek exporttilalmával reagált, ami riadalmat keltett az európai autóiparban.
A német autógyártók különösen érzékenyek a Nexperiával kapcsolatos fennakadásokra, mivel erősen támaszkodnak a nagy, hazai beszállítókra, valamint a helyi kapacitásokra és cégekre, például a Nexperiára, jóllehet a gyártás jelentős része már Kínába került. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) a héten arra figyelmeztetett, hogy a gyártósorok leállása karnyújtásnyira van a chiphiány miatt, alig négy évvel a koronavírus-járvány okozta hiány után. Sigrid de Vries főigazgató szerint a szerelőszalagok leállása napok kérdése is lehet, ezért minden érintettet diplomáciai megoldás keresésére kérnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Gigantikus felvásárlási csata robbant ki: gyógyszeróriások harcolnak az új fogyasztószerért
Összecsap a Novo Nordisk és a Pfizer.
Robog tovább az évszázad vihara: készülnek az ítéletidőre Bermudán
Ma este éri el a szigetcsoportot.
Már a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz a százhalombattai MOL-finomító tűzesete ügyében
Az eset kivizsgálása a legmagasabb szintű bűnügyi szervhez került.
Brutális lejtmenet a cukorpiacon: öt éve nem volt ilyen olcsó a cukor
Túlkínálat miatt aggódnak a befektetők.
Rendkívüli állapotot hirdetett New York kormányzója
42 millió amerikai került veszélybe.
Fizetne a német állam, hogy lecseréljék kínai eszközeiket a távközlési szolgáltatók
Állítólag vannak ilyen tervek.
Csúnya botrány kerekedik az egyik vezető AI-cégnél
Leléptek a vezető mérnökök és felforgatják a volt munkahelyüket.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod