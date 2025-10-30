  • Megjelenítés
Napok kérdése a gyártósorok leállása: újabb chiphiány fenyegeti a globális autóipart
A Honda az első autógyártó, amely a Nexperiához köthető autóipari chiphiány miatt visszafogta a termelést - írta meg a CNBC.

A globális autógyártók ismét termeléskiesésre készülnek egy újabb, potenciális félvezetőhiány miatt.

A helyzetet ezúttal a holland kormány lépései okozták az Egyesült Államok és Kína közötti geopolitikai feszültség közepette. Az iparág abban bízott, hogy az Ázsiában tartott találkozó Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető között enyhülést hoz, de a chipkérdésben nem született megoldás. A gondot a Nexperia autóipari chipei körüli bizonytalanság okozza, a vállalat a kínai Wingtech Technology tulajdona.

A Honda a héten elsőként csökkentette a termelését. A Volkswagen csütörtökön közölte, hogy legalább a jövő hétig nem számít ellátási fennakadásra, miközben más nagy gyártók folyamatosan figyelik a helyzetet és lépéseket tesznek. A Stellantis vezérigazgatója, Antonio Filosa szerint a Nexperiához köthető chiphelyzet miatt a vállalat válságkezelésbe kezdett, elmondása alapján naponta hoznak intézkedéseket és indítanak projekteket a mozgástér bővítésére, mert iparági szintű, globális problémával állnak szemben. Több piaci szereplő megerősítette, hogy hasonlóképp alternatív beszerzési lehetőségeket keresnek a nagy beszállítókkal együttműködve, és a nyílt piacon is vásárolnak.

A MEMA, az Egyesült Államok legnagyobb járműipari beszállítói szövetsége közölte, hogy a szereplők a gyártásra és az ellátás folyamatosságára gyakorolt lehetséges hatásokat mérik fel. Hangsúlyozták, hogy a chipek és diódák alapvetőek az autóipari komponensekhez és rendszerekhez az infotainmenttől az ajtókilincseken át a kormányzásig és a fékezésig, és már egyetlen dióda vagy chip hiánya is megakaszthatja a termelést.

A Nexperiát érintő helyzet a múlt hónap végén kezdődött, amikor a holland kormány az amerikai biztonsági aggályokra hivatkozva rendkívüli lépésként átvette az irányítást a cég felett. Indoklásuk szerint attól tartottak, hogy a vállalat technológiája vészhelyzetben elérhetetlenné válhat. Kína erre a társaság késztermékeinek exporttilalmával reagált, ami riadalmat keltett az európai autóiparban.

A német autógyártók különösen érzékenyek a Nexperiával kapcsolatos fennakadásokra, mivel erősen támaszkodnak a nagy, hazai beszállítókra, valamint a helyi kapacitásokra és cégekre, például a Nexperiára, jóllehet a gyártás jelentős része már Kínába került. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) a héten arra figyelmeztetett, hogy a gyártósorok leállása karnyújtásnyira van a chiphiány miatt, alig négy évvel a koronavírus-járvány okozta hiány után. Sigrid de Vries főigazgató szerint a szerelőszalagok leállása napok kérdése is lehet, ezért minden érintettet diplomáciai megoldás keresésére kérnek.

