Nem kérnek a csehek az euróból
MTI
Továbbra is negatív a cseh lakosság többségének viszonya a közös európai pénznem, az euró bevezetéséhez - derült ki az akadémiai CVVM közvélemény-kutató intézet augusztusban készített országos felméréséből, amelynek eredményét csütörtökön hozták nyilvánoságra Prágában.

Az euró bevezetését a megkérdezettek kétharmada elutasítja, míg 30 százalék támogatja

- mutatja a felmérés, amelynek eredményét a CTK hírügynökség ismertette. Másfelől Csehország európai uniós tagságával az emberek kétharmada elégedett, míg 31 százalék elégedetlen.

Az európai integrációt a legsikeresebbnek a védelemben és a kultúrában látják a csehek, ezeket a területeket a megkérdezettek több mint 75 százaléka nevezte hasznosnak és fontosnak. Az európai gazdasági integráció Csehországra gyakorolt hatását a megkérdezettek kétharmada minősítette pozitívnak, míg egyharmaduk szerint az eredmények "megkérdőjelezhetőek".

Ami az európai politikai integráció hasznosságát illeti, a csehek 47 százaléka pozitív véleményt, míg 44 százalékuk negatív véleményt fogalmazott meg. A politikai integráció elmélyítését, illetve gyengítését érintő kiegészítő kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a csehek leginkább azt vallják, hogy az Európai Uniónak a jövőben is a mai szinten kellene maradnia - mutattak rá az elemzők. Ezt az álláspontot a résztvevők 38 százaléka osztotta; 27 százalék szerint meg kellene erősíteni az integrációt, míg 24 százalék szerint gyengíteni kellene.

Csehország tagságát az Európai Unióban a megkérdezettek 74 százaléka támogatja, ellenkező véleményt a válaszadók 25 százaléka fogalmazott meg. Az uniós tagságot leginkább a fiatalabbak, a magasabb képzettséggel rendelkezők, a városlakók és a jobboldali pártok választói támogatják - írta a CVVM, amely a Cseh Tudományos Akadémia kutatóintézete.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

