Olaszország beadja a derekát, törvényt módosítana, hogy megnyugtassa az EU-t
Olaszország beadja a derekát, törvényt módosítana, hogy megnyugtassa az EU-t

Olaszország közölte az Európai Bizottsággal, hogy kész változtatni az úgynevezett "aranyhatalom" szabályain, amelyek célja a stratégiai ágazatokban működő vállalatok, az utóbbi időben különösen a bankok védelme - közölték források a Reuters-szel, miközben az EU lépéseket készít elő az ügyben.

A Bizottság arra törekszik, hogy elhárítsa a a bankkonszolidációk előtt álló akadályokat, ami kulcsfontosságú lenne az európai tőkeunió létrehozásához. Korábban szintén a Reuters írt arrról, hogy Brüsszel eljárást indítana Olaszország ellen, hogy az ne használja a banki fúziók feltételrendszerének meghatározására az "aranyhatalmat" - erről itt írtunk.

A Reuters most két, a tárgyalásokról közvetlenül rálátó forrásra hivatkozva azt írja, hogy uniós tisztviselők és az ország kormánya tárgyalnak arról, hogyan módosítható a jogszabály. A források szerint a múlt héten emiatt Rómában találkozott Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter és a pénzügyi szolgáltatásokért felelős uniós biztos.

Az EU szóvivője nem kívánt nyilatkozni a témáról.

Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit július 22-én visszavonta ajánlatát a kisebb Banco BPM felvásárlására, a kormányzati beavatkozást okolva a 15 milliárd eurós tranzakció meghiúsulásáért.

Brüsszel úgy véli, hogy az olasz aranyhatalmi jogkörök átfedésben vannak az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) hatásköreivel, korlátozzák a versenyt és sértik a banki függetlenség elvét.

Az uniós biztosok várhatóan november 12-13. körül hoznak döntést arról, hogy indítsanak-e eljárást Olaszország ellen. A Bizottság közölte, hogy

a jelentős vállalati fúziókat uniós szinten kell megvizsgálni, hogy elkerülhető legyen, hogy a tagállamok indokolatlan intézkedéseket hozzanak - mondták a források.

Bár az olasz kormány hajlandó lenne módosítani az általános aranyhatalomról szóló jogszabályait, egyelőre nem tudni, hogy eleget tesz-e a Bizottság az UniCredit-BPM ügyletet engedélyező kérésének, vagy pedig bíróságon támadja meg az uniós lépést.

Olaszország közölte az EU-val, hogy az UniCredit-BPM ügylethez szabott feltételeinek jogszerűségét nagyrészt megerősítette egy júliusi bírósági ítélet, amely megerősítette az UniCredit Oroszországból való kivonulására vonatkozó kormányzati feltételeket - tették hozzá a források.

Ha olyan döntés születne, amely kimondja, hogy az olasz kormány szabta feltételek jogellenesek, akkor az UniCredit potenciálisan több milliárd eurós kártérítési igénnyel állhatna elő - írta korábban a Reuters.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

