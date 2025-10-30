Példátlan eljárás indul a brit királyi családban: elvehetik a hercegi címet az uralkodó öccsétől

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint
III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása Andrástól.
A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.
A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
