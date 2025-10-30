  • Megjelenítés
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam

A Microsoft erős negyedévet zárt, felülmúlva az elemzői várakozásokat mind árbevételben, mind profitban, köszönhetően a felhőszolgáltatások növekedésének, a részvényárfolyam ennek ellenére esett.

A Microsoft a vártnál jobb eredményt ért el a legutóbbi negyedévben, amit a vállalat felhőüzletága, különösen az Azure szolgáltatás teljesítménye húzott fel.

A bevétel 77,7 milliárd dollár lett, szemben az elemzők által várt 75,5 milliárddal, míg az egy részvényre jutó nyereség 3,72 dollár volt, ami ugyancsak meghaladta a 3,68 dolláros várakozást.

Ez éves szinten 17%-os növekedést jelent, egy évvel korábban 3,30 dollár volt az EPS.

A Microsoft felhőüzletága 49,1 milliárd dollár bevételt ért el, ami 26%-os éves növekedés. Az Intelligent Cloud szegmens, benne az Azure-ral 30,9 milliárd dollár bevételt hozott, jócskán felülmúlva az elemzői becsléseket.

A jó eredmények ellenére a részvényárfolyam több mint 2%-ot esett, miután a befektetők aggódnak a vállalat drasztikusan növekvő költségei miatt. A tőkeberuházások 74%-kal ugrottak meg, 34,9 milliárd dollárra, ennek fele az AI-hoz szükséges GPU- és CPU-infrastruktúra bővítéséhez kapcsolódik.

