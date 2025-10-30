Robog tovább az évszázad vihara: készülnek az ítéletidőre Bermudán

A Melissa a Karib-tenger északi részén pusztítva, a nyílt óceán felett gyorsulva közelíti Bermudát, miután Jamaicától Kubáig és Haitin is viharos szél és rombolás kísérte útját. A Bahamákon és a közeli Turks- és Caicos-szigeteken a lakók védett helyre húzódtak a veszélyes széllökések és a heves esőzések miatt, miközben
Bermudán estére készültek az érkezésére.
A hatóságok legalább 25 halálos áldozatot erősítettek meg Haitin – köztük tíz gyermeket –, és négyet Jamaicán. A térségben továbbra is nehéz a károk felmérése. Műholdfelvételek a jamaicai legsúlyosabban érintett térségekben kicsavart fákat, lecsupaszított növényzetet és nagyrészt megsemmisült épületeket mutatnak.
Jamaicán csütörtök reggelre az emberek több mint 70 százaléka áram nélkül maradt – közölte Daryl Vaz energiaügyi miniszter. A sziget útjait számos helyen leszakadt vezetékek borították. Kingstonban sok iskola továbbra is áram és víz nélkül működött. A fővárost ugyan elkerülte a legsúlyosabb pusztítás: a fő repülőtér csütörtökön újranyitott, segélyjáratok és adományok érkezni kezdtek a sziget repülőtereire, a főváros kikötőjének nyitását pedig csütörtökre tervezték.
A vihar most 105 mérföld/órás (165 km/órás) szelet produkál az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont szerint, és korábbi csúcsáról 2-es kategóriára gyengült. A Melissa kedden Jamaicánál csapott le, a sziget történetének legerősebb hurrikánjaként, tartósan 185 mérföld/órás széllel, jóval meghaladva az 5-ös kategória minimumát.
Az AccuWeather amerikai előrejelző cég becslése szerint a Melissa okozta károk és gazdasági veszteségek elérhetik a 22 milliárd dollárt, a helyreállítás pedig akár egy évtizedig vagy még tovább is eltarthat. Tudósok szerint a hurrikánok a felmelegedő óceánok miatt – amit az üvegházhatású gázok kibocsátása okoz – gyakrabban és gyorsabban erősödnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
