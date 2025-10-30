Történelmi negyedév az Alphabetnél - Itt is hatott a mesterséges intelligencia láz

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Google anyavállalata, az Alphabet az egy évvel korábbi 88,3 után a szeptember 30-án zárult negyedévben 102,4 milliárd dolláros bevételt ért el, meghaladva az elemzők 99,85 milliárd dolláros várakozását,

A kiigazított egy részvényre jutó nyereség 2,87 dollár lett, szemben a várt 2,27 dollárral és a tavalyi 2,12 dollárral.

A bevételnövekedés legfőbb hajtóereje a Google Cloud volt, amelynek bevétele 34%-kal, 11,4 milliárdról 15,2 milliárd dollárra nőtt, ezzel túlszárnyalva a 14,8 milliárdos elemzői becslést is.

A Cloud-szegmens jövőbeli szerződésállománya elérte a 155 milliárd dollárt, ami új rekord.

A vállalat vezetői elmondták, hogy a növekedést elsősorban az AI-megoldások iránti vállalati kereslet hajtja.

A Google Search üzletága 56,6 milliárd dolláros bevételt termelt, ami meghaladta a várt 55 milliárdot. Bár az OpenAI új ChatGPT Atlas böngészője fokozza a versenyt a keresőpiacon, az Alphabet szerint az AI valójában növeli a keresési lekérdezések számát, és új bevételi forrásokat nyit meg.

Az AI-láz valóban az Alphabet egyik fő húzóerejévé vált. Az elmúlt hónapokban a cég több nagyszabású megállapodást is aláírt:

A Meta 10 milliárd dolláros szerződést kötött a Google Clouddal, hogy biztosítsa AI-infrastruktúráját.

Az OpenAI júliusban a Google-t is bevette a felhőpartnerei közé.

Az Anthropic, az OpenAI riválisa, nemrég megállapodott, hogy akár egymillió TPU chipet használ a Google-től, ez a Bank of America becslése szerint évente 10 milliárd dollár bevételt generálhat az Alphabetnek.

A vállalat egyúttal 92 milliárd dollárra emelte éves tőkekiadási előrejelzését, az előző 85 milliárdos becslésről.

A befektetők pozitívan reagáltak a jelentésre, az Alphabet részvényei több mint 6%-kal emelkedtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

