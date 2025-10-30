Tőzsdére vihetik az OpenAI-t - Történelmi IPO lenne

A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI történelmi tőzsdére lépésre készül, a cég akár ezermilliárd dolláros értékelést is elérhet 2026–2027 között megvalósuló IPO során. A tervek a kaliforniai hatóságok jóváhagyása és egy nagy vállalati átalakítás után gyorsultak fel, írja a Reuters.

A Reuters értesülései szerint az OpenAI komolyan mérlegeli, hogy 2026 második felében vagy legkésőbb 2027-ben tőzsdére lépjen.

Az első becslések szerint a vállalat ezermilliárd dolláros értékelést is elérhet, ami alapján az OpenAI a világ egyik legértékesebb technológiai cége lenne.

A források szerint a cég jelenlegi pénzügyi igazgatója, Sarah Friar 2027-es céldátumot említett, de az időpont előbbre kerülhet, ha a piaci környezet kedvező. A lehetséges IPO előkészítése még korai szakaszban van, és a végső értékelés függ majd a vállalat növekedésétől és a befektetői hangulattól.

A tőzsdére lépést egy jelentős szervezeti átalakítás előzte meg, amelynek célja az volt, hogy az OpenAI függetlenebbé váljon a Microsofttól, amely jelenleg mintegy 27%-os tulajdonrésszel rendelkezik a cégben, több mint 13 milliárd dolláros befektetés után. Az új struktúra középpontjában az OpenAI Foundation, egy nonprofit alapítvány áll, amely 26%-os részesedést birtokol, és további részvényeket kaphat bizonyos fejlesztési mérföldkövek elérésével.

Az IPO-val a cég célja, hogy hosszú távon biztosítsa az AGI, vagyis az általános mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges tőkét.

Sam Altman vezérigazgató egy livestream során elismerte, hogy az OpenAI jövőbeli tőkeigényei miatt a tőzsdére lépés valószínűleg a legkézenfekvőbb út. Ugyanakkor a vállalat hivatalosan még nem erősítette meg a pontos időzítést, és szóvivőjük hangsúlyozta, hogy az IPO nem elsődleges cél, hanem egy lehetséges lépés a küldetés megvalósítása felé.

A kaliforniai főügyész, Rob Bonta a héten jóváhagyta az OpenAI átszervezési és tőkestruktúra-tervét, ami kulcsfontosságú feltétele volt a jövőbeli tőzsdei megjelenésnek.

Az OpenAI IPO-ja, ha megvalósul, minden idők egyik legnagyobb technológiai tőzsdei kibocsátása lehet, amely új korszakot nyithat a mesterséges intelligencia vállalatok finanszírozásában.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

