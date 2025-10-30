  • Megjelenítés
Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél
Az Nvidia 1 milliárd dollárt fektethet be a Poolside nevű mesterségesintelligencia-startupba - tudta meg a Bloomberg.
A Poolside összesen 2 milliárd dollárnyi tőkebevonásról tárgyal 12 milliárd dolláros értékelés mellett. A most formálódó értékelés jelentős ugrás a tavalyi finanszírozási körben becsült 3 milliárd dollárhoz képest, főként annak fényében, hogy első termékét mindössze egy éve dobta piacra a cég.

Az Nvidia legalább 500 millió dollárral szállna be, és az összeg 1 milliárdig emelkedhet,

ha összejön a kitűzött forrásbevonás - írja a Bloomberg. Egy másik forrás szerint a Poolside már több mint 1 milliárd dollárnyi kötelezettségvállalást gyűjtött össze a mostani körre, ebből mintegy 700 millió dollárt meglévő befektetőktől. A fedezeti alapjairól ismert pénzkezelő, a Magnetar szintén tárgyal a beszállásról.

A Poolside, az Nvidia és a Magnetar szóvivői nem kommentálták az ügyletet. A Wall Street Journal korábban már közölt részleteket a forrásbevonásról, a The Information pedig a Magnetar lehetséges szerepéről számolt be.

A Poolside amerikai és párizsi irodákkal rendelkezik. Terméke a kódolás automatizálására fókuszál, kormányzati és védelmi alkalmazásokat célozva. A vállalat céljai azonban messzebbre mutatnak: általános mesterséges intelligencia (AGI) létrehozását tűzte ki, amely egy erősebb, egyelőre hipotetikus AI-forma, és olyan fejlettséget feltételez, amely az emberi teljesítőképességet is meghaladhatja.

Az Nvidia részvétele jól mutatja, hogyan támogatja a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata a bővülő AI-startup-ökoszisztémát, amelynek szereplői később jelentős ügyfelekké válhatnak. Egy forrás szerint a Poolside az új tőke egy részét Nvidia GB300-as chipek vásárlására fordítaná.

A Poolside-t 2023-ban Jason Warner, a GitHub korábbi vezetője, valamint Eiso Kant alapította. A vállalat azon gyorsan növekvő AI-cégek közé tartozik, amelyek felkeltették az Nvidia figyelmét. PitchBook-adatok szerint az idei év közepéig a chipgyártó 59 mesterségesintelligencia-startupba fektetett be, ezzel már most meghaladva a tavalyi aktivitását. Az Nvidia többek között az AI-alapú keresőt fejlesztő Perplexity AI-ben és a humanoid robotikával foglalkozó Figure AI-ben is részesedést szerzett.

