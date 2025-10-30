Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél

A Poolside összesen 2 milliárd dollárnyi tőkebevonásról tárgyal 12 milliárd dolláros értékelés mellett. A most formálódó értékelés jelentős ugrás a tavalyi finanszírozási körben becsült 3 milliárd dollárhoz képest, főként annak fényében, hogy első termékét mindössze egy éve dobta piacra a cég.
Az Nvidia legalább 500 millió dollárral szállna be, és az összeg 1 milliárdig emelkedhet,
ha összejön a kitűzött forrásbevonás - írja a Bloomberg. Egy másik forrás szerint a Poolside már több mint 1 milliárd dollárnyi kötelezettségvállalást gyűjtött össze a mostani körre, ebből mintegy 700 millió dollárt meglévő befektetőktől. A fedezeti alapjairól ismert pénzkezelő, a Magnetar szintén tárgyal a beszállásról.
A Poolside, az Nvidia és a Magnetar szóvivői nem kommentálták az ügyletet. A Wall Street Journal korábban már közölt részleteket a forrásbevonásról, a The Information pedig a Magnetar lehetséges szerepéről számolt be.
A Poolside amerikai és párizsi irodákkal rendelkezik. Terméke a kódolás automatizálására fókuszál, kormányzati és védelmi alkalmazásokat célozva. A vállalat céljai azonban messzebbre mutatnak: általános mesterséges intelligencia (AGI) létrehozását tűzte ki, amely egy erősebb, egyelőre hipotetikus AI-forma, és olyan fejlettséget feltételez, amely az emberi teljesítőképességet is meghaladhatja.
Az Nvidia részvétele jól mutatja, hogyan támogatja a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata a bővülő AI-startup-ökoszisztémát, amelynek szereplői később jelentős ügyfelekké válhatnak. Egy forrás szerint a Poolside az új tőke egy részét Nvidia GB300-as chipek vásárlására fordítaná.
A Poolside-t 2023-ban Jason Warner, a GitHub korábbi vezetője, valamint Eiso Kant alapította. A vállalat azon gyorsan növekvő AI-cégek közé tartozik, amelyek felkeltették az Nvidia figyelmét. PitchBook-adatok szerint az idei év közepéig a chipgyártó 59 mesterségesintelligencia-startupba fektetett be, ezzel már most meghaladva a tavalyi aktivitását. Az Nvidia többek között az AI-alapú keresőt fejlesztő Perplexity AI-ben és a humanoid robotikával foglalkozó Figure AI-ben is részesedést szerzett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nem kérnek a csehek az euróból
Egy friss felmérés szerint.
Hatodszor ebben a hónapban: titokzatos léggömbök bénítják meg a légteret
Megint le kellett zárni a vilniusi repülőteret.
Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj!
Hosszú vita volt.
Egy robbantásos nukleáris fegyverteszt súlyos veszélyeire figyelmeztetnek
Megszólalt az illetékes nemzetközi szervezet.
Napok kérdése a gyártósorok leállása: újabb chiphiány fenyegeti a globális autóipart
A Honda már vissza is fogja a termelést, de többen követhetik.
Warren Buffett 95 évesen átadja egyik fontos feladatát utódjának, de egy levelet még megír
Visszavesz a nyilvános szereplésekből.
Délkelet-Ázsia, a nagyhatalmi rivalizálás új epicentruma: Trump vagy Kína nyer?
Csak úgy repkedtek a kereskedelmi megállapodások Kuala Lumpurban.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod