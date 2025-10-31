Alaposan bevásárol a Samsung az Nvidiától, "AI-megagyárat" építenek Dél-Koreában

A dél-koreai félvezetőipari óriás csütörtökön közölte:
50 000 darab Nvidia grafikus processzort vásárol és telepít.
A GPU-kból egy "AI-megagyár" jön létre, de az építés ütemezéséről egyelőre nem adtak tájékoztatást.
Emellett csütörtökön az Nvidia képviselői közölték: a Samsunggal együttműködve a koreai vállalat chipgyártási litográfiai platformját kompatibilissé teszik az Nvidia GPU-ival, ami a cég szerint húszszoros teljesítményjavulást hozhat a Samsungnál. A Samsung emellett az Nvidia Omniverse szimulációs szoftverét is használni fogja, és az Nvidia chipjeit beveti a saját eszközeihez fejlesztett, készüléken futó AI-modellek támogatására.
A Samsung nemcsak partner és vevő, hanem az Nvidia egyik kulcsbeszállítója is: nagy teljesítményű, úgynevezett nagy sávszélességű memóriát (HBM) gyárt, amelyből az Nvidia AI-chipjei nagy mennyiséget használnak. A Samsung közölte, hogy az Nvidiával közösen finomhangolja negyedik generációs HBM-memóriáját az AI-chipekhez való felhasználásra.
Az együttműködés az Nvidia újabb látványos megállapodása. A vállalat chipjei továbbra is nélkülözhetetlenek a fejlett mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztéséhez és bevezetéséhez. A hír azt követi, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója kedden Washingtonban bejelentette: a cég többek között a Palantirral, az Eli Lillyvel, a CrowdStrike-kal és az Uberrel is együtt dolgozik.
A beszéd után a helyi média szerint Huangot Dél-Koreában látták sört inni Li Dzsejonggal, a Samsung elnökével, valamint más üzleti vezetőkkel.
Az Nvidia közlése szerint más dél-koreai vállalatok, köztük az SK-csoport és a Hyundai, szintén hasonló nagyságrendű GPU-flották telepítését tervezik.
Szorosan együtt dolgozunk a dél-koreai kormánnyal, hogy támogassuk ambiciózus terveit a mesterséges intelligencia területén
– mondta szerdán újságíróknak Raymond Teh, az Nvidia ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős szenior alelnöke.
A partnerségek alátámasztják Huang keddi kijelentését is: az Nvidia szerint 500 milliárd dollárnyi rendelésállományuk van a jelenlegi Blackwell-generációs GPU-ra és a következő, Rubin kódnevű termékre. Az előrejelzés megdobta az Nvidia részvényeit, és a társaság elsőként érte el az 5 000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sosem látott számok érkeztek: ezt művelték a magyarok a hatalmas állampapír-pénzesővel
Különösen a gazdagok döntéseit érdemes figyelni.
Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani
Kínálati korlátokról beszélt a cégvezér.
101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont
Az OpenAI és az Oracle összefogott.
Meglepő lépésre szánta el magát a Netflix: minden részvényes kap még kilenc papírt
Ez az árfolyamra is hatással lesz.
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?
A gyorsjelentés legfontosabb információja kellemes meglepetést okozott.
Meglepő fordulat a kínai-amerikai vámháborúban: ennek sokan fognak örülni
A tengeri szállítási díjak mérséklődhetnek.
Példátlan eljárás indul a brit királyi családban: elvehetik a hercegi címet az uralkodó öccsétől
Szexuális botrányba keveredett.
Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél
Egy milliárd dollárt tenne bele.
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.