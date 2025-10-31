Alaposan bevásárol a Samsung az Nvidiától, "AI-megagyárat" építenek Dél-Koreában

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A dél-koreai félvezetőipari óriás csütörtökön közölte:

50 000 darab Nvidia grafikus processzort vásárol és telepít.

A GPU-kból egy "AI-megagyár" jön létre, de az építés ütemezéséről egyelőre nem adtak tájékoztatást.

Emellett csütörtökön az Nvidia képviselői közölték: a Samsunggal együttműködve a koreai vállalat chipgyártási litográfiai platformját kompatibilissé teszik az Nvidia GPU-ival, ami a cég szerint húszszoros teljesítményjavulást hozhat a Samsungnál. A Samsung emellett az Nvidia Omniverse szimulációs szoftverét is használni fogja, és az Nvidia chipjeit beveti a saját eszközeihez fejlesztett, készüléken futó AI-modellek támogatására.

A Samsung nemcsak partner és vevő, hanem az Nvidia egyik kulcsbeszállítója is: nagy teljesítményű, úgynevezett nagy sávszélességű memóriát (HBM) gyárt, amelyből az Nvidia AI-chipjei nagy mennyiséget használnak. A Samsung közölte, hogy az Nvidiával közösen finomhangolja negyedik generációs HBM-memóriáját az AI-chipekhez való felhasználásra.

Az együttműködés az Nvidia újabb látványos megállapodása. A vállalat chipjei továbbra is nélkülözhetetlenek a fejlett mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztéséhez és bevezetéséhez. A hír azt követi, hogy Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója kedden Washingtonban bejelentette: a cég többek között a Palantirral, az Eli Lillyvel, a CrowdStrike-kal és az Uberrel is együtt dolgozik.

A beszéd után a helyi média szerint Huangot Dél-Koreában látták sört inni Li Dzsejonggal, a Samsung elnökével, valamint más üzleti vezetőkkel.

Az Nvidia közlése szerint más dél-koreai vállalatok, köztük az SK-csoport és a Hyundai, szintén hasonló nagyságrendű GPU-flották telepítését tervezik.

Szorosan együtt dolgozunk a dél-koreai kormánnyal, hogy támogassuk ambiciózus terveit a mesterséges intelligencia területén

– mondta szerdán újságíróknak Raymond Teh, az Nvidia ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős szenior alelnöke.

A partnerségek alátámasztják Huang keddi kijelentését is: az Nvidia szerint 500 milliárd dollárnyi rendelésállományuk van a jelenlegi Blackwell-generációs GPU-ra és a következő, Rubin kódnevű termékre. Az előrejelzés megdobta az Nvidia részvényeit, és a társaság elsőként érte el az 5 000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ