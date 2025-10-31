Az Amazon húzta Amerikát, erős lett az október

A Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,3, a Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban zárt pénteken emelkedéssel zárta a kereskedést.

Noha a hónap legeleje óta tartott a kormányzati leállás az USA-ban, erős hónap lett az október: a Nasdaq 4,7, a Dow 2,5, az S&P 500 pedig 2.3 százalékkal emelkedett a hónapban.

Ha már Dow, az index zsinórban hatodik pozitív hónapját zárta, erre legutóbb 2018-ban volt példa.