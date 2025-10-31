Az Nvidia több mint 260 000 AI-chipet szállít Dél-Koreának

Az amerikai félvezetőipari óriás pénteken közölte,
hogy a dél-koreai kormány és a legnagyobb hazai cégek – köztük a Samsung Electronics – kapják meg a vállalat legfejlettebb AI-chipjeit.
A dél-koreai kormány több mint 50 ezer darab chipet fordít az AI-infrastruktúra kiépítésére. A Samsung Electronics, az SK Csoport és a Hyundai Motor Csoport egyenként akár 50 ezer AI-chipet telepít gyáraiban, például a félvezető- és járműgyártásban. Az ország legnagyobb internetes portálja és keresője, a Naver 60 ezer Nvidia-chipet vásárol.
A frissen beszerzett chipekre támaszkodva a kormány a Naverhez és a Kakaohoz hasonló internetes vállalatokkal, a Nemzeti AI Számítási Központtal és más kezdeményezésekkel bővíti a számítási kapacitásokat. A Hyundai Motor Csoport közölte, hogy elmélyíti együttműködését az Nvidiával egy "szuperkomputer" felépítésével, amely a járműfedélzeti AI, az önvezetés, az okosgyárak és a robotika fejlesztését szolgálja.
A megállapodás újabb lépés a globális versenyben, amelyben a cégek a mesterséges intelligenciát termékeikbe és szolgáltatásaikba építik. Illeszkedik azokhoz a világszerte kötött üzletekhez is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a cég szerdán az első, 5 000 milliárd dolláros piaci értéket elérő vállalattá váljon.
Dél-Korea számára az egyezség esélyt teremt arra, hogy az ország regionális AI-központtá váljon. I Dzsemjong, a június 4-én hivatalba lépett elnök az AI-beruházásokat a növekedés élénkítésének eszközeként kezeli. Közben az amerikai vámok bizonytalanná tették a tágabb gazdasági kilátásokat.
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója így fogalmazott:
Ahogyan Korea fizikai gyárai lenyűgöző hajókkal, autókkal, chipekkel és elektronikai termékekkel inspirálták a világot, most a nemzet intelligenciát is "gyárthat", új exportcikként, amely a globális átalakulást hajtja.
A megállapodás értékét és a szállítási ütemezést nem hozták nyilvánosságra.
A bejelentést megelőzően Huang, I Dzsemjong, valamint a Samsung, az SK Csoport és a Hyundai Motor Csoport vezetői találkoztak az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozójának margóján, a délkeleti Kjongdzsuban.
Az Nvidia dél-koreai kapcsolatrendszerének elmélyülése – egy olyan országban, ahol meghatározó félvezető- és autóipari szereplők működnek – egybeesik azzal, hogy a vállalat a kínai–amerikai kereskedelmi háború következményeivel küzd. Huang szerint a konfliktus az utóbbi időben jelentősen visszavetette a cég részesedését a kínai, fejlett AI-chipek piacán. Az Egyesült Államok többször is korlátozásokat vezetett be az Nvidia chipek Kínába irányuló exportjára, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Koreában találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel, ám a kérdést nem vetette fel.
Az Nvidia eközben igyekszik erősíteni pozícióit kevésbé geopolitikailag terhelt piacokon. A chatbotokon és képgenerátorokon túlmutató felhasználási területeket keres, és olyan ágazatokat céloz, mint a gyártás és a kiskereskedelem.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sosem látott számok érkeztek: ezt művelték a magyarok a hatalmas állampapír-pénzesővel
Különösen a gazdagok döntéseit érdemes figyelni.
Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani
Kínálati korlátokról beszélt a cégvezér.
101 hektáron épül gigantikus AI-adatközpont
Az OpenAI és az Oracle összefogott.
Meglepő lépésre szánta el magát a Netflix: minden részvényes kap még kilenc papírt
Ez az árfolyamra is hatással lesz.
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?
A gyorsjelentés legfontosabb információja kellemes meglepetést okozott.
Meglepő fordulat a kínai-amerikai vámháborúban: ennek sokan fognak örülni
A tengeri szállítási díjak mérséklődhetnek.
Példátlan eljárás indul a brit királyi családban: elvehetik a hercegi címet az uralkodó öccsétől
Szexuális botrányba keveredett.
Újabb startupot nézett ki az Nvidia: általános mesterséges intelligencia a cél
Egy milliárd dollárt tenne bele.
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod