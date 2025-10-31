Az Nvidia több mint 260 000 AI-chipet szállít Dél-Koreának

Az Nvidia több mint 260 ezer csúcskategóriás AI-chipet szállít Dél-Korea kormányának és vezető vállalatainak.

Az amerikai félvezetőipari óriás pénteken közölte,

hogy a dél-koreai kormány és a legnagyobb hazai cégek – köztük a Samsung Electronics – kapják meg a vállalat legfejlettebb AI-chipjeit.

A dél-koreai kormány több mint 50 ezer darab chipet fordít az AI-infrastruktúra kiépítésére. A Samsung Electronics, az SK Csoport és a Hyundai Motor Csoport egyenként akár 50 ezer AI-chipet telepít gyáraiban, például a félvezető- és járműgyártásban. Az ország legnagyobb internetes portálja és keresője, a Naver 60 ezer Nvidia-chipet vásárol.

A frissen beszerzett chipekre támaszkodva a kormány a Naverhez és a Kakaohoz hasonló internetes vállalatokkal, a Nemzeti AI Számítási Központtal és más kezdeményezésekkel bővíti a számítási kapacitásokat. A Hyundai Motor Csoport közölte, hogy elmélyíti együttműködését az Nvidiával egy "szuperkomputer" felépítésével, amely a járműfedélzeti AI, az önvezetés, az okosgyárak és a robotika fejlesztését szolgálja.

A megállapodás újabb lépés a globális versenyben, amelyben a cégek a mesterséges intelligenciát termékeikbe és szolgáltatásaikba építik. Illeszkedik azokhoz a világszerte kötött üzletekhez is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a cég szerdán az első, 5 000 milliárd dolláros piaci értéket elérő vállalattá váljon.

Dél-Korea számára az egyezség esélyt teremt arra, hogy az ország regionális AI-központtá váljon. I Dzsemjong, a június 4-én hivatalba lépett elnök az AI-beruházásokat a növekedés élénkítésének eszközeként kezeli. Közben az amerikai vámok bizonytalanná tették a tágabb gazdasági kilátásokat.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója így fogalmazott:

Ahogyan Korea fizikai gyárai lenyűgöző hajókkal, autókkal, chipekkel és elektronikai termékekkel inspirálták a világot, most a nemzet intelligenciát is "gyárthat", új exportcikként, amely a globális átalakulást hajtja.

A megállapodás értékét és a szállítási ütemezést nem hozták nyilvánosságra.

A bejelentést megelőzően Huang, I Dzsemjong, valamint a Samsung, az SK Csoport és a Hyundai Motor Csoport vezetői találkoztak az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozójának margóján, a délkeleti Kjongdzsuban.

Az Nvidia dél-koreai kapcsolatrendszerének elmélyülése – egy olyan országban, ahol meghatározó félvezető- és autóipari szereplők működnek – egybeesik azzal, hogy a vállalat a kínai–amerikai kereskedelmi háború következményeivel küzd. Huang szerint a konfliktus az utóbbi időben jelentősen visszavetette a cég részesedését a kínai, fejlett AI-chipek piacán. Az Egyesült Államok többször is korlátozásokat vezetett be az Nvidia chipek Kínába irányuló exportjára, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Koreában találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel, ám a kérdést nem vetette fel.

Az Nvidia eközben igyekszik erősíteni pozícióit kevésbé geopolitikailag terhelt piacokon. A chatbotokon és képgenerátorokon túlmutató felhasználási területeket keres, és olyan ágazatokat céloz, mint a gyártás és a kiskereskedelem.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

