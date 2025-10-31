  • Megjelenítés
Emelkedik a magyar tőzsde, történelmi csúcson a japán részvénypiac
Üzlet

Emelkedik a magyar tőzsde, történelmi csúcson a japán részvénypiac

Portfolio
Csütörtökön lefordultak az amerikai tőzsdék, miután a befektetők aggódtak a nagy amerikai tech cégek brutális AI-beruházásai miatt. A rossz hangulat azonban nem ragadt át az ázsiai piacokra, a japán részvények vezették az ázsiai emelkedést pénteken, miután a befektetők értékelték Washington és Peking közötti megállapodásokat. A felek egyfajta kereskedelmi megállapodásra jutottak a csütörtöki, Dél-Koreában tartott találkozón, enyhítve ezzel a ritkaföldfémek körüli vitát. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Vegyes mozgások

A vezető európai tőzsdék esnek, a német és a francia index 0, százalékot, ezzel szemben a régiónk részvénypiacai emelkednek, a magyar, a cseh és az osztrák index is emelkedik pénteken.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Válságban az Audi, összement a profit

Az Audi a nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének csúszása miatt ismét csökkentette idei nyereség-előrejelzését. A prémiumautó-gyártó az amerikai importvámok hatására is nyomás alá került, miközben árbevétele nőtt, de az üzemi eredménye negyedével visszaesett, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Válságban az Audi, összement a profit
Megosztás

Vegyes nyitás Európában

A francia CAC stagnálással, a német DAX 0,2 százalék mínuszban nyitott. Utóbbiban a Deutsche Telekom és az Adidas papírjai haladnak az élen az esésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Megérkezett a figyelmeztetés! Közeleg a következő válság a sztárbefektető szerint

Michael Burry, a 2008-as pénzügyi válságot előrejelző befektető ismét megszólalt két év hallgatás után, és figyelmeztetést tett közzé a piaci buborékokról.

Tovább a cikkhez
Megérkezett a figyelmeztetés! Közeleg a következő válság a sztárbefektető szerint
Megosztás

Kis plusz

0,2 százalék emelkedéssel nyitott a BUX, az OTP és a Telekom emelkedik, a Mol és a Richter stagnál. Közben az elmúlt hetek sztárja, a Rába már harmadik napja esik, ma 5 százalékkal került lejjebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés

A korábban vártnál kissé jobban teljesít az idén az osztrák Erste Group, ezért kis mértékben javított a menedzsment néhány éves előrejelzésén, miután a harmadik negyedévet rekordközeli, 901 millió eurós, az év első három negyedévét pedig rekordnak számító, 2,566 milliárd eurós adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport. A 7 milliárd eurónyi készpénzért megvásárolt lengyel Santander Bank Polska első bekonszolidálása az év végén várható a bankcsoportnál. Peter Bosek vezérigazgató (címlapképünkön) elégedetten nyilatkozott az eredményekről, kiemelve az osztrák és a magyar értékpapírprogramjaik sikerét.

Tovább a cikkhez
Jobban nő az Erste, mint várták, és még csak most jön a lengyel terjeszkedés
Megosztás

Lefordultak az amerikai piacok

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,11 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,87 százalékot esett, míg a CSI 300 0,01 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,29 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,04 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,65 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar oldalról ipari termelői árak és népmozgalom adatok érkeznek. Nemzetközi fronton japán infláció, kínai bmi, és számos európai országból inflációs adat érkezik, míg a nap a Chicago Fed bmi adatával zárul.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 522,12 -0,2% 1,7% 2,4% 11,7% 12,8% 79,3%
S&P 500 6 822,34 -1,0% 1,2% 2,0% 16,0% 17,3% 108,6%
Nasdaq 25 734,81 -1,5% 2,5% 4,3% 22,5% 26,2% 132,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 325,61 0,0% 5,5% 14,2% 28,7% 30,7% 123,4%
Hang Seng 26 282,69 -0,2% 1,2% -2,1% 31,0% 29,0% 9,0%
CSI 300 4 709,91 -0,8% 2,2% 1,5% 19,7% 21,1% 0,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 118,89 0,0% -0,4% 1,0% 21,1% 25,2% 108,7%
CAC 8 157,29 -0,5% -0,8% 3,3% 10,5% 9,8% 77,6%
FTSE 9 760,06 0,0% 1,9% 4,4% 19,4% 19,6% 75,0%
FTSE MIB 43 202,4 -0,1% 1,9% 1,1% 26,4% 25,2% 140,8%
IBEX 16 040,3 -0,7% 1,6% 3,7% 38,3% 36,9% 148,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 989,6 -0,1% 2,7% 8,2% 34,9% 44,8% 231,5%
ATX 4 747,67 1,6% 1,7% 2,4% 29,6% 33,9% 131,0%
PX 2 375,64 0,5% 1,7% 1,9% 35,0% 44,8% 181,8%
Magyar blue chipek              
OTP 31 720 0,1% 2,8% 10,6% 46,2% 69,2% 223,3%
Mol 2 996 -0,6% 8,7% 11,0% 9,7% 15,6% 96,2%
Richter 10 450 0,5% 0,2% 3,4% 0,5% -4,3% 62,6%
Magyar Telekom 1 780 -1,1% -0,9% 0,3% 39,7% 58,9% 413,0%
Nyersanyagok              
WTI 61,36 0,2% -1,7% -2,9% -15,3% -11,0% 72,3%
Brent 64,86 -0,1% -1,8% -3,3% -13,2% -10,8% 72,8%
Arany 3 994,35 -0,1% -3,6% 4,2% 52,1% 43,5% 112,4%
Devizák              
EURHUF 388,4750 0,0% -0,4% -0,3% -5,6% -4,7% 5,9%
USDHUF 335,9348 0,9% 0,1% 1,3% -15,4% -10,5% 6,7%
GBPHUF 441,7949 0,0% -1,3% -1,1% -11,2% -9,2% 8,5%
EURUSD 1,1564 -0,9% -0,4% -1,6% 11,7% 6,4% -0,7%
USDJPY 151,9150 0,0% -0,5% 2,9% -3,3% -0,9% 45,3%
GBPUSD 1,3149 -0,7% -1,3% -2,3% 5,0% 1,1% 1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 306 -1,6% -1,6% -5,0% 14,7% 49,7% 698,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 0,5% 2,3% -1,3% -11,0% -4,8% 374,6%
10 éves német állampapírhozam 2,6 0,7% 2,4% -2,8% 9,9% 9,4% -515,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,7% 0,4% 0,0% 3,9% -0,9% 195,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Változik a BUX index összetétele

Orbán Viktor: ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró

Átrendezte az ősz a dollár és a forint piacát. Mi lesz a folytatás? - online előadás MA

Címlapkép forrása: loveguli

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
audi
Üzlet
Válságban az Audi, összement a profit
Pénzcentrum
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility