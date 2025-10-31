  • Megjelenítés
Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét
Üzlet

Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét

Portfolio
Tegnap közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését a Masterplast, melyben hosszú idő óta először számolt be jelentős bevétel-és EBITDA-növekedésről a vállalat. A cég elnök-vezérigazgatóját, Tibor Dávidot kérdeztük villáminterjúban arról, hogy mennyire lehet tartós a fellendülés és milyenek a 2026-os kilátások.

A negyedéves bevétel több mint 20 százalékkal nőtt, az EBITDA pedig több mint a kétszeresére. A növekedéshez milyen arányban járult hozzá az MVM-mel kötött szerződés keretein belül a HEM-ek értékesítése és mennyit adott a régiós piacok organikus élénkülése, melyik volt a fajsúlyosabb?

Nagyobb arányban járult hozzá a növekedéshez az alaptevékenység bővülése, de a HEM-ek értékesítése is érzékelhető többletet hozott. A számunkra kulcsfontosságú hőszigetelő anyagok árbevétele nőtt a legnagyobb ütemben, amiben az EKR piachoz köthető üveggyapot termékértékesítés jelentős szerepet játszik. Fontos számunkra, hogy

a dinamikus növekedés több lábon áll, és fentarthatónak látjuk.

Tibor Dávid a szeptemberi interjúnkban azt mondta, hogy az MVM-mel kötött megállapodás „orrnehéz”, az elején képződnek főként a kötelezettségek, ennek fényében mennyire lesz tartós a fellendülés a bevételben és az eredményekben?

Az EKR szabályozás alapján 2035-ig érvényben lesz az EKR rendszer, és a Masterplast 10 évre szóló 18 milliárd forint értékű keretmegállapodással rendelkezik a HEM-ek értékesítésére. A kérdésre az EKR rendszer részletei adják meg a választ. Az év közepén életbe lépett EKR szabályozás változás után jelentősen megemelkedett a kötelezetti oldal igénye. A módosítás következtében az idei év második felére előírt energiamegtakarítás mértékét a korábbi standard 0,5%-ról drasztikusan 2,3%-ra emelte, míg a 2026-ra 1,4%-ra és 2027-re 1%-ra emelte a földgáz és villamos energia kereskedők számára. Ez okozza az „orrnehéz” jelleget, hogy ebben a 2,5 évben jóval nagyobb a kötelezetti oldal igénye, amit az aukciókon kialakult magas árak is érzékeltetnek. Az előbb említett megemelt kötelezettségi periódus után 2028-tól visszaáll a 0,5%-os előírás, ami onnantól kezdve egységesen vonatkozik mindenkire és jelen állás szerint 2035-ig fennmarad. További fontos változtatás volt, hogy a 0,5%-a feletti rész estében a megtakarítás 75%-át kötelezően lakóépületek korszerűsítésével elért energiamegtakarításból kell teljesíteni, ami megint csak a szigetelési programoknak kedvez. Én azt gondolom, hogy a döntéshozóknak már most érdemes megfontolniuk a 2026 szint megtartását és 2030-ig történő kiterjesztését. Így az ezen alapuló programok folyamatossá válhatnak, segítve a hazai épületállomány energetikai megújulását, amely hozzá segítheti Magyarországot akár évi 1 milliárd köbméter gáz felhasználásának megspórolásához. Ez egy rendkívül hatékony szakpolitikai intézkedés!

A negyedéves gyorsjelentésben említitek, hogy javult a kapacitáskihasználtság, milyen kapacitáskihasználtsággal mennek most a gyárak, mik a tervek a munkaerő tekintetében, jön-e bővítés?

A gyártásunk kapacitás optimalizálása, idény jellegű skálázása folyamatos cél, a legjobb működési hatékonyság elérésére törekszünk. Ennek lényeges eleme a műszakok és munkaerő optimalizálása, valamint az automatizálási és digitalizálási fejlesztéseink. Jelenleg általánosságban az elméleti maximum kapacitás alatt működnek a gyártások, de már ezen a szinten is eredményt termelnek, hatékonyak. Bővítés egyelőre nincs napirenden, a célunk a meglévő gyártási portfolió eredményes működtetése, és a kibocsájtás további növelése.

Milyen lehet a 2026-os év az ideihez képest?

A szokásosnál is optimistább vagyok.

Az elmúlt három évben elvégeztük a házi feladatot, és mára egy sokkal versenyképesebb és sokkal hatékonyabb vállalatot építettünk.

2026-ban már élénk konjunktúra jöhet az európai építőiparban, itthon dübörögni fog az EKR piac, és pörögni fognak az állami támogatású programok. A Masterplast jóval erősebb gyártói háttérrel és jóval erősebb piaci pozíciókkal érkezik meg a növekedési ciklusba. Minden adott hozzá, hogy jó évünk legyen 2026-ban.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint
Üzlet
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Pénzcentrum
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility