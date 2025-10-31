Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét

A negyedéves bevétel több mint 20 százalékkal nőtt, az EBITDA pedig több mint a kétszeresére. A növekedéshez milyen arányban járult hozzá az MVM-mel kötött szerződés keretein belül a HEM-ek értékesítése és mennyit adott a régiós piacok organikus élénkülése, melyik volt a fajsúlyosabb?
Nagyobb arányban járult hozzá a növekedéshez az alaptevékenység bővülése, de a HEM-ek értékesítése is érzékelhető többletet hozott. A számunkra kulcsfontosságú hőszigetelő anyagok árbevétele nőtt a legnagyobb ütemben, amiben az EKR piachoz köthető üveggyapot termékértékesítés jelentős szerepet játszik. Fontos számunkra, hogy
a dinamikus növekedés több lábon áll, és fentarthatónak látjuk.
Tibor Dávid a szeptemberi interjúnkban azt mondta, hogy az MVM-mel kötött megállapodás „orrnehéz”, az elején képződnek főként a kötelezettségek, ennek fényében mennyire lesz tartós a fellendülés a bevételben és az eredményekben?
Az EKR szabályozás alapján 2035-ig érvényben lesz az EKR rendszer, és a Masterplast 10 évre szóló 18 milliárd forint értékű keretmegállapodással rendelkezik a HEM-ek értékesítésére. A kérdésre az EKR rendszer részletei adják meg a választ. Az év közepén életbe lépett EKR szabályozás változás után jelentősen megemelkedett a kötelezetti oldal igénye. A módosítás következtében az idei év második felére előírt energiamegtakarítás mértékét a korábbi standard 0,5%-ról drasztikusan 2,3%-ra emelte, míg a 2026-ra 1,4%-ra és 2027-re 1%-ra emelte a földgáz és villamos energia kereskedők számára. Ez okozza az „orrnehéz” jelleget, hogy ebben a 2,5 évben jóval nagyobb a kötelezetti oldal igénye, amit az aukciókon kialakult magas árak is érzékeltetnek. Az előbb említett megemelt kötelezettségi periódus után 2028-tól visszaáll a 0,5%-os előírás, ami onnantól kezdve egységesen vonatkozik mindenkire és jelen állás szerint 2035-ig fennmarad. További fontos változtatás volt, hogy a 0,5%-a feletti rész estében a megtakarítás 75%-át kötelezően lakóépületek korszerűsítésével elért energiamegtakarításból kell teljesíteni, ami megint csak a szigetelési programoknak kedvez. Én azt gondolom, hogy a döntéshozóknak már most érdemes megfontolniuk a 2026 szint megtartását és 2030-ig történő kiterjesztését. Így az ezen alapuló programok folyamatossá válhatnak, segítve a hazai épületállomány energetikai megújulását, amely hozzá segítheti Magyarországot akár évi 1 milliárd köbméter gáz felhasználásának megspórolásához. Ez egy rendkívül hatékony szakpolitikai intézkedés!
A negyedéves gyorsjelentésben említitek, hogy javult a kapacitáskihasználtság, milyen kapacitáskihasználtsággal mennek most a gyárak, mik a tervek a munkaerő tekintetében, jön-e bővítés?
A gyártásunk kapacitás optimalizálása, idény jellegű skálázása folyamatos cél, a legjobb működési hatékonyság elérésére törekszünk. Ennek lényeges eleme a műszakok és munkaerő optimalizálása, valamint az automatizálási és digitalizálási fejlesztéseink. Jelenleg általánosságban az elméleti maximum kapacitás alatt működnek a gyártások, de már ezen a szinten is eredményt termelnek, hatékonyak. Bővítés egyelőre nincs napirenden, a célunk a meglévő gyártási portfolió eredményes működtetése, és a kibocsájtás további növelése.
Milyen lehet a 2026-os év az ideihez képest?
A szokásosnál is optimistább vagyok.
Az elmúlt három évben elvégeztük a házi feladatot, és mára egy sokkal versenyképesebb és sokkal hatékonyabb vállalatot építettünk.
2026-ban már élénk konjunktúra jöhet az európai építőiparban, itthon dübörögni fog az EKR piac, és pörögni fognak az állami támogatású programok. A Masterplast jóval erősebb gyártói háttérrel és jóval erősebb piaci pozíciókkal érkezik meg a növekedési ciklusba. Minden adott hozzá, hogy jó évünk legyen 2026-ban.
Címlapkép forrása: Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
