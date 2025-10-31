Ezek az év legjobb és legrosszabb befektetései – Brutális különbségek a piacokon

2025 a tőkepiacokon a fordulatok éve: a geopolitikai kockázatok, a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória és a jegybankok kamatvágásai egyszerre formálták a globális hangulatot. A befektetőknek egy olyan gyorsan változó környezetben kell eligazodniuk, ahol többek között Donald Trump újraválasztása, a kereskedelmi háborúk, az infláció csillapodása és az európai fegyverkezési hullám egymásra rétegződve alakította a trendeket. A változékony környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak – a nemesfémek, a technológiai részvények és több regionális tőzsde is történelmi magasságokba jutott, miközben néhány piac látványos korrekcióval emlékeztetett arra, hogy a volatilitás korszaka még messze nem ért véget.

Azért is jó minden hónapban átnyálazni a fontosabb tőkepiaci eszközök éves árfolyamváltozásait összegző grafikonokat, mert ilyenkor bele kell abba is gondolni, mennyi minden történt az idei évben, ami meghatározta a tőkepiaci mozgásokat. Az idei év bővelkedett fontos eseményekben, ami szoros összefüggésben áll Donald Trump januári beiktatásával. Igen, még csak bő 9 hónap telt el az amerikai elnök beiktatása óta, bármennyire is többnek tűnhet ez az időszak érzetre. Ez utóbbi abból is adódik, hogy Trump elképesztő tempót diktál, vámháborút robbantott ki (ami még most is húzódik), kormányzati intézkedéseivel borzolja a kedélyeket (költségvetési törvény, DOGE), és számos geopolitikai konfliktusba is beavatkozott (Ukrajna, Irán).

De nem csak Trump körül forognak a világ tőkepiacai, a jegybankok kamatcsökkentési ciklus erős hátszelet ad a tőzsdéknek, az AI körüli befektetői eufória töretlen, miközben az infláció világszerte látványosan mérséklődött, és a gazdaságok a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak. A német fiskális fordulatból, vagy az európai fegyverkezésről pedig még nem is beszéltünk, pedig lokálisan ezek is nagyon fontos szerepet játszottak a tőzsdei mozgások alakulásában. Ezen tényezők együttese különösen volatilis, de rendkívül izgalmas környezetet teremtett a befektetők számára.

2025 még a közelmúltban tapasztalt korrekció ellenére is egyértelműen a nemesfémek éve: a platina, az ezüst és az arany árfolyama is meredeken emelkedett, miközben a hagyományosan kockázatkerülő befektetők menedéket kerestek a geopolitikai bizonytalanságok, az amerikai kamatpálya körüli viták és az inflációs félelmek közepette. A platina 75 százalékkal, az ezüst 69 százalékkal, míg az arany több mint 52 százalékkal drágult év eleje óta – ez a nemesfém-szegmens egyik legerősebb teljesítménye az elmúlt évtizedben.