Karbantartás jön az Ügyfélkapunál, erre kell figyelni
Portfolio
November elsején késő estétől 16 óráig karbantartási munkálatokat végeznek az Ügyfélkapu (Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás - KÜNY) rendszeren, ez idő alatt nem lesz elérhető a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés.

Az Ügyfélkapu (KÜNY – Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás) a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, melyen

2025. november 1-jén 21:00 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek.

"A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra" - írják a tájékoztatásban.

Továbbá az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak. A rendszerbe belépni Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet - jegyezték meg.

