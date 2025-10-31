Megérkezett a figyelmeztetés! Közeleg a következő válság a sztárbefektető szerint

Michael Burry, a 2008-as pénzügyi válságot előrejelző befektető ismét megszólalt két év hallgatás után, és figyelmeztetést tett közzé a piaci buborékokról.

Michael Burry, aki világhírűvé vált az amerikai másodlagos jelzálogpiaci válság 2008-as előrejelzésével, közel két év után újra megjelent a közösségi médiában. Az X-en közzétett rövid üzenetében ezt írta:

Néha buborékokat látunk. Néha tehetünk is valamit. Néha az egyetlen nyerő lépés az, ha nem játszunk.

A bejegyzéshez Burry egy képet is mellékelt Christian Bale-ről, aki őt alakította A nagy dobás című filmben.

A posztban nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan melyik buborékra utalt, de sokan úgy vélik, a mesterséges intelligencia-ipar rohamos növekedésére és az ezzel kapcsolatos spekulációra célzott. Az utóbbi hónapokban ugyanis egyre több befektető beszél AI-buborékról, miután a chipgyártó Nvidia hatalmas összegeket fektetett az OpenAI-ba, amely egyben a cég egyik legnagyobb ügyfele is.

Burry mostani üzenete az első bejegyzése 2023 óta. A befektető korábban már több alkalommal figyelmeztetett piaci túlértékeltségre, 2021-ben a mémrészvények és a kriptovaluták spekulatív lufijára hívta fel a figyelmet, amellyel akkor is komoly vitát váltott ki a befektetői közösségben.

Hedge fundja, a Scion Asset Management az utóbbi időben jelentős pozíciókat vett fel kínai technológiai cégekben, köztük az Alibaba Groupban, a JD.com-ban és a Baidu-ban. Ezek a befektetések idén különösen nyereségesnek bizonyulhattak, mivel a kínai technológiai részvények az év elején, a DeepSeek mesterséges intelligencia-platform februári megjelenése után erőteljes emelkedésbe kezdtek.

Burry figyelmeztetése sokak számára deja vu-érzést kelt

a befektető legutóbb is akkor szólalt meg, amikor a piac túlzott eufóriába fordult, nem sokkal azelőtt, hogy a lufi kipukkadt.

Címlapkép forrása: Astrid Stawiarz/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ