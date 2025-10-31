Nem adtak el egyetlen Rába-részvényt sem a 4iG ajánlatára

A 4iG újabb nagy lépést tett védelmi ipari terjeszkedése felé, amikor bejelentette, hogy megszerzi a Rába többségi tulajdonát, és kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a fennmaradó részvényekre. Az ajánlattételi időszak lezárultával egyetlen kisrészvényes sem élt az ajánlattal.

Lezárult a 4iG-csoport kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire – derül ki a két társaság pénteki közleményéből.

Az ajánlat október 31-én délben járt le, de egyetlen részvényes sem fogadta el a felvásárlási ajánlatot, így nem történt részvényeladás, és ellenérték-kifizetésre sem kerül sor.

A 4iG SDT EGY, a 4iG leányvállalata szeptember 8-án jelentette be, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz a győri Rába valamennyi, 1000 forint névértékű törzsrészvényére. Az ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank szeptember 23-án hagyta jóvá, ezt követően nyílt meg az elfogadási időszak.

A mostani eredmény azt jelenti, hogy a Rába tulajdonosi szerkezete változatlan marad, a 4iG csoport nem szerzett további tulajdonrészt a vállalatban.

Előzmény

A 4iG projektcégen keresztül megállapodott a Rába 74%-ának megszerzéséről: 54,34% az N7 Holdingtól, 20% a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól. A fennmaradó közel 25%-os közkézhányadra kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett 1 789 Ft/részvény áron. A piac erős árfolyamreakcióval árazta a hírt, az ajánlati ár fölé is emelkedett a papír.

A 4iG a Rábát védelmi ipari portfóliójába integrálná (katonai járműgyártási kompetenciák, K+F Győrben). A Czechoslovak Group (CSG) kisebbségi, közvetett részesedése is képbe került (opciók 37–49% releváns struktúrákban), miközben a 4iG Tatra-jogokat szerezhet Magyarországon (értékesítés, összeszerelés, szerviz).

A 74%-os befolyás miatt a Tpt. alapján kötelező volt ajánlatot tenni.

Az 1 789 forint az előírt módszertanból adódott (átlagárak és az egy részvényre jutó saját tőke), a 4iG jelezte: az intézményi blokkoknál alkalmazott árat kínálja a kisrészvényeseknek is.

A 4iG kifejezetten közölte: az ajánlattétel jogszabályi kötelezettség, nem cél a Rába kivezetése a tőzsdéről. A részvényesek dönthettek: elfogadják az ajánlatot és kiszállnak, vagy maradnak a sztoriban a várható stratégiai átalakulásra játszva.

A Rába igazgatósága korábban véleményezte az ajánlatot: elismerte a 4iG pénzügyi és stratégiai hátterét, valamint a védelmi ipari együttműködésben rejlő lehetőségeket, és nem javasolta a részvényeseknek az ajánlat elfogadását, mivel a vállalat továbbra is önállóan is stabil működésre és növekedésre képes. A testület kiemelte, hogy a 4iG nem tervezi a cég működésének radikális átalakítását, és a Rába tőzsdén maradása biztosíthatja a részvényesi ellenőrzést és az átlátható működést.

Az ajánlati időszak lezárult, a közkézhányadból nem érkezett elfogadó nyilatkozat, így nem történt ügylet a kötelező ajánlat keretében; a tulajdonosi arányok a közkézhányad tekintetében változatlanok maradtak, a Rába pedig tőzsdén marad.

