Nem adtak el egyetlen Rába-részvényt sem a 4iG ajánlatára

Lezárult a 4iG-csoport kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire – derül ki a két társaság pénteki közleményéből.
Az ajánlat október 31-én délben járt le, de egyetlen részvényes sem fogadta el a felvásárlási ajánlatot, így nem történt részvényeladás, és ellenérték-kifizetésre sem kerül sor.
A 4iG SDT EGY, a 4iG leányvállalata szeptember 8-án jelentette be, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz a győri Rába valamennyi, 1000 forint névértékű törzsrészvényére. Az ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank szeptember 23-án hagyta jóvá, ezt követően nyílt meg az elfogadási időszak.
A mostani eredmény azt jelenti, hogy a Rába tulajdonosi szerkezete változatlan marad, a 4iG csoport nem szerzett további tulajdonrészt a vállalatban.
Előzmény
A 4iG projektcégen keresztül megállapodott a Rába 74%-ának megszerzéséről: 54,34% az N7 Holdingtól, 20% a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól. A fennmaradó közel 25%-os közkézhányadra kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett 1 789 Ft/részvény áron. A piac erős árfolyamreakcióval árazta a hírt, az ajánlati ár fölé is emelkedett a papír.
A 4iG a Rábát védelmi ipari portfóliójába integrálná (katonai járműgyártási kompetenciák, K+F Győrben). A Czechoslovak Group (CSG) kisebbségi, közvetett részesedése is képbe került (opciók 37–49% releváns struktúrákban), miközben a 4iG Tatra-jogokat szerezhet Magyarországon (értékesítés, összeszerelés, szerviz).
A 74%-os befolyás miatt a Tpt. alapján kötelező volt ajánlatot tenni.
Az 1 789 forint az előírt módszertanból adódott (átlagárak és az egy részvényre jutó saját tőke), a 4iG jelezte: az intézményi blokkoknál alkalmazott árat kínálja a kisrészvényeseknek is.
A 4iG kifejezetten közölte: az ajánlattétel jogszabályi kötelezettség, nem cél a Rába kivezetése a tőzsdéről. A részvényesek dönthettek: elfogadják az ajánlatot és kiszállnak, vagy maradnak a sztoriban a várható stratégiai átalakulásra játszva.
A Rába igazgatósága korábban véleményezte az ajánlatot: elismerte a 4iG pénzügyi és stratégiai hátterét, valamint a védelmi ipari együttműködésben rejlő lehetőségeket, és nem javasolta a részvényeseknek az ajánlat elfogadását, mivel a vállalat továbbra is önállóan is stabil működésre és növekedésre képes. A testület kiemelte, hogy a 4iG nem tervezi a cég működésének radikális átalakítását, és a Rába tőzsdén maradása biztosíthatja a részvényesi ellenőrzést és az átlátható működést.
Az ajánlati időszak lezárult, a közkézhányadból nem érkezett elfogadó nyilatkozat, így nem történt ügylet a kötelező ajánlat keretében; a tulajdonosi arányok a közkézhányad tekintetében változatlanok maradtak, a Rába pedig tőzsdén marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Most akkor a Tisza vagy a Fidesz vezet?
Az őszi felmérések még zavarosabbak lettek.
„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János
Eszkalálódik a Strabag és a minisztérium közti vita.
Megszólaltak a nagy láncok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban
A kereskedők szerint újabb boltbezárási hullám jöhet.
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó
Szigorú titoktartás övezi az egyeztetést.
Kiakadtak a bankok a duplájára emelkedő ingyenes készpénzfelvétel miatt
Szerintük több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz.
Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát
Ukrajna pénzelése többe kerül, mint azt gondoljuk, mégis jó üzlet?
A határ a csillagos másfélmillió – Így lehet az Otthon Start árplafonja alá préselni az új lakások négyzetméterárát
A kiemelt beruházások jelenthetik az igazi különbséget.
Koncentráció a magyar médiapiacon: új tulajdonoshoz került a Blikk és a Kiskegyed
Az Indamedia Csoport veszi meg a lapokat más kiadványokkal együtt.
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Szerezzen nemzetközi versenyelőnyt halasztott fizetésű exportügyleteinek biztosításával (x)
Akár 50 százalékos díjkedvezménnyel is elérhető
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.