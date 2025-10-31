  • Megjelenítés
Összejött a bravúr az OTP-nek, széttépték a 4iG-t
Üzlet

Összejött a bravúr az OTP-nek, széttépték a 4iG-t

Portfolio
Az európai átlaghoz felülteljesített a BUX, noha a nagypapírok közül egyedüliként az OTP zárt csak pluszban. A mai emelkedéssel egyébként történelem során először zárt 32 000 forint felett a bankpapír. Eközben pedig közel 10 százalékkal került feljebb a 4iG árfolyama, miután lezárult a vállalat kötelező nyilvános vételi ajánlata a Rába részvényeire.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a 4iG és a PannErgy teljesített, előbbi 9,4, utóbbi 4,8 százalékot erősödött, a sor végén az AutoWallis állt 2,2 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 19,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
