Pénz terem, ahol az Nvidia vezére jár: csak beült enni, azonnal elszállt néhány csirkés részvény

A felvételeken Huang a szöuli Kkanbu Chickenben sört és rántott csirkét fogyaszt a Samsung Electronics elnökével, Li Dzsejonggal (Jay Y. Lee), valamint a Hyundai Motor ügyvezető elnökével, Csung Ui Szonnal (Chung Euisun). Ez felkorbácsolta a befektetői érdeklődést a lehetséges nyertesek iránt.

People who watch this video may not believe it. These characters are Jensen Huang, Lee Jae-yong, and Jeong Eui-sun. Yes, they are the CEO of Nvidia, Samsung, and Hyundai, respectively. pic.twitter.com/kMNI0KUVT1 https://t.co/kMNI0KUVT1 — Tsla Chan (@Tslachan) October 30, 2025

Bár a Kkanbu nem tőzsdei cég, a rivális Kyochon F&B árfolyama kilőtt.

A baromfifeldolgozó Cherrybro a napi, 30%-os limiten zárt, forgalma mintegy kétszázszorosa volt az átlagnak. Emelkedett a KOSDAQ-on jegyzett, csirkesütő robotokat gyártó Neuromeka is.

Az eset jól mutatja, mennyire hat a dél-koreai tőzsdére a viralitás és a mémkultúra. A kockázatkedvelő szereplők gyakran hajszolnak rövid távú hozamokat reflektorfénybe került kulturális, politikai vagy gazdasági pillanatokra építve, sokszor kevéssé törődve a fundamentumokkal. A történet egyúttal betekintést ad Huang törekvéseibe is: célja az Nvidia pozícióinak elmélyítése egy kulcspiacon, miközben a vállalat Kínában egyre több korlátozással szembesül.

Augusztusban a dél-koreai Monami árfolyama ugrott meg, miután Donald Trump megdicsérte Li Dzse-mjong elnök tollát első személyes találkozójukon a Fehér Házban; a piaci reakció akkor mintegy 60%-os emelkedést hozott.

Huang ezen a héten az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezérigazgatói csúcstalálkozója miatt járt Dél-Koreában. A szöuli étterem előtt rántott csirkét kínált egy rendőrnek és a kíváncsiskodóknak is.

Ez nagyon egészséges, igaz? Imádom a rántott csirkét, imádom a sört, és imádom a rántott csirkét sörrel, és a barátaimmal

– mondta az újságíróknak a dél-szöuli étterem bejáratánál.

A rántott csirkét és sört kínáló helyek rendkívül népszerűek Koreában, a barátok és kollégák kötetlen találkozóhelyei. A csebolok vezetői – mint Li Dzsejong – ritkán mutatkoznak nyilvánosan, főleg nem ilyen laza közegben, ami még figyelemreméltóbbá tette a jelenetet.

A találkozó azonban nem csupán fotólehetőség volt. A Samsung azon dolgozik, hogy legfejlettebb, nagy sávszélességű memóriachipjei (HBM) eljussanak az Nvidiához, miközben az amerikai cégnek az autóiparban is komoly ambíciói vannak. Huang szöuli látogatását kihasználva új megállapodásokat jelentett be: mesterségesintelligencia-chipeket szállít majd nagy dél-koreai vállalatoknak, köztük a Samsung Electronicsnak és a Hyundai Motornak. Ez tovább erősítheti az Nvidia jelenlétét az országban.

A koreai konglomerátumok számára a szorosabb kapcsolat az Nvidiával megbízhatóbb GPU-ellátást ígér.

Ezek kulcsfontosságúak a mesterségesintelligencia-modellek betanításához és működtetéséhez.

Sok partnerünk van itt, és sok bejelentésünk lesz

– fogalmazott Huang.

Nem ez az első alkalom, hogy Huang kvázi "tőzsdei királycsinálóként" hat. 2024-ben több, mesterségesintelligencia-kapcsolódású vállalat részvénye is megugrott, miután egy előadásában név szerint említette őket, jelezve, hogy befolyása messze túlnyúlik a saját cégén.

Címlapkép forrása: Portfolio

