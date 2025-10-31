Válságban az Audi, összement a profit

Az Audi a tartósan nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének késedelme miatt ismét lefelé módosította 2025-ös nyereség-előrejelzését.
A Volkswagen-csoporthoz tartozó prémium márkacsoport - amelyhez az Audi mellett a Bentley, a Ducati és a Lamborghini is beletartozik - most 4–6 százalékos árbevétel-arányos nyereséggel számol, míg korábban 5–7 százalékos sávot jelölt meg célként.
A visszavágott előrejelzést részben az Audi által elszámolt 0,2 milliárd eurós leírás indokolja, amely az új elektromos platform fejlesztésének elhalasztásához kapcsolódik. Ez a platform a Volkswagen konszern közös projektje, és a halasztás jelentős költségekkel jár.
További súlyos terhet jelentenek az Egyesült Államok által bevezetett importvámok is, amelyek az év első kilenc hónapjában mintegy 850 millió eurót tettek ki. A pénzügyi igazgató, Jürgen Rittersberger elmondása szerint kizárólag ezek a vámok 2 százalékponttal csökkentették a vállalatcsoport működési nyereséghányadát.
A prémium márkacsoport eredménye így a korábbi 4,5 százalékról 3,2 százalékra esett vissza.
Bár a bevételek 4,6 százalékkal emelkedtek, és elérték a 48,38 milliárd eurót az év első három negyedévében, az üzemi eredmény ezzel szemben 25 százalékkal csökkent, 1,56 milliárd euróra. A vállalat mindezek ellenére megerősítette idei pénzügyi céljait: a teljes éves árbevétel várakozása szerint 65 és 70 milliárd euró között alakul, míg a nettó pénzáramlás (cash flow) 2,5 és 3,5 milliárd euró között lehet.
Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images
Itt az új rendelet: könnyebb lesz ingázni a vajdasági magyaroknak
A Magyarországon dolgozókról adatbázis készül.
Közeleg a leszámolás ideje - nagy baj lehet az amerikai adósságból
A világ vezető jegybankárja szerint.
Magyar települések kapnak milliárdokat: olyan digitális rendszer érkezik, amely teljesen átírja az energiafogyasztást
19,5 milliárd forint jut a települések helyi energiafelhasználást optimalizáló fejlesztéseire.
Drágulnak a vérkészítmények: 3-10 százalékos díjemelés jön az egészségügyben
A Belügyminisztérium közzé tette az új listát.
Ez már a tartós fellendülés? - Villáminterjúban kérdeztük a Masterplast vezérét
"A szokásosnál is optimistább vagyok" - mondta Tibor Dávid.
Nagy dolgok történhetnek a japán jennel
Mozdulnak az opciós piacok.
Pincétől a padlásig felújítja a MÁV a vasútvonalat, ahol kisiklott egy BZ
Mától az év végéig lezárják a Vác és Balassagyarmat közötti vonalat.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod