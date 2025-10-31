  • Megjelenítés
Válságban az Audi, összement a profit
Üzlet

Portfolio
Az Audi a nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének csúszása miatt ismét csökkentette idei nyereség-előrejelzését. A prémiumautó-gyártó az amerikai importvámok hatására is nyomás alá került, miközben árbevétele nőtt, de az üzemi eredménye negyedével visszaesett, írja a Reuters.

Az Audi a tartósan nehéz piaci környezet és az elektromos járműplatform fejlesztésének késedelme miatt ismét lefelé módosította 2025-ös nyereség-előrejelzését.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó prémium márkacsoport - amelyhez az Audi mellett a Bentley, a Ducati és a Lamborghini is beletartozik - most 4–6 százalékos árbevétel-arányos nyereséggel számol, míg korábban 5–7 százalékos sávot jelölt meg célként.

A visszavágott előrejelzést részben az Audi által elszámolt 0,2 milliárd eurós leírás indokolja, amely az új elektromos platform fejlesztésének elhalasztásához kapcsolódik. Ez a platform a Volkswagen konszern közös projektje, és a halasztás jelentős költségekkel jár.

További súlyos terhet jelentenek az Egyesült Államok által bevezetett importvámok is, amelyek az év első kilenc hónapjában mintegy 850 millió eurót tettek ki. A pénzügyi igazgató, Jürgen Rittersberger elmondása szerint kizárólag ezek a vámok 2 százalékponttal csökkentették a vállalatcsoport működési nyereséghányadát.

A prémium márkacsoport eredménye így a korábbi 4,5 százalékról 3,2 százalékra esett vissza.

Bár a bevételek 4,6 százalékkal emelkedtek, és elérték a 48,38 milliárd eurót az év első három negyedévében, az üzemi eredmény ezzel szemben 25 százalékkal csökkent, 1,56 milliárd euróra. A vállalat mindezek ellenére megerősítette idei pénzügyi céljait: a teljes éves árbevétel várakozása szerint 65 és 70 milliárd euró között alakul, míg a nettó pénzáramlás (cash flow) 2,5 és 3,5 milliárd euró között lehet.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

