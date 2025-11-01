  • Megjelenítés
Halloweeni rémtörténet a tőkepiacokról: elszabadultak a „vállalati zombik” Amerikában
Halloweeni rémtörténet a tőkepiacokról: elszabadultak a „vállalati zombik" Amerikában

Miközben a hétvégén vámpírok, boszorkányok és zombik lepik el az utcákat, az amerikai pénzpiacokon is újraéledt egy régi rém: a „vállalati zombik” száma az Egyesült Államokban a legmagasabb szintre ugrott 2022 eleje óta.

A Bloomberg beszámolója szerint októberben közel 100 amerikai vállalat került a „zombi” kategóriába - vagyis olyan cégek sorába, amelyek működési eredménye már a saját hitelkamatuk kifizetésére sem elég. Ezek többsége a járvány alatt adósodott el, amikor nagy volt a likviditás alacsony kamatok mellett (a pénz gyakorlatilag ingyen volt), most azonban a magasabb kamatok és a tartós amerikai vámok lassan, de biztosan "kiszívják belőlük az életet".

A helyzet súlyosbodását jelzi, hogy a Fed egyre kevésbé valószínűsíti a kamatcsökkentések folytatását decemberben, az USA pedig új kereskedelmi megállapodásokkal betonozta be több vámemelés tartósságát.

Ezek a cégek már nulla kamatkörnyezetben is épphogy életben maradtak. A mostani hitelköltségeknél ez többé nem működik

- mondta Liz Ann Sonders, a Charles Schwab vezető stratégája.

A friss listán sok az egészségügyi és biotechnológiai vállalat, ahol a költségek elszállása és az állami támogatások apadása egyszerre gyengíti a pénzügyi teljesítményt, de a vámterhelésnek kitett iparágakban is nőt ezen vállalatok száma.

Sokan a korábbi hitellel történő kivásárlások (LBO) örökségét nyögik: akkori olcsó adósságállományuk a mostani kamatkörnyezetben fenntarthatatlan.

Ezeket a felvásárlásokat alacsony kamatokra tervezték, és egyszerűen nem működnek magas kamatok mellett

- mondta David Rosenberg az Oaktree Capitaltól.

Bár ez nem jelent automatikus bedőlést, de a lehetőségek szűkülnek. Az S&P Global már lerontotta a gyengébb minőségű vállalatok eredményvárakozásait 2025 végére és 2026-ra is. A hírügynökségnek nyilatkozó piaci szereplők alapján az építőipar, az olaj- és gázipar, valamint a vegyipar kilátásai különösen nagyot romlottak.

A King & Spalding ügyvédi iroda partnere, Carolyn Alford szerint

a piacon nagyobb a baj, mint amennyit a szereplők hajlandók elismerni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

