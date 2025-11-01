Mit gondolnak valójában a befektetők az AI-forradalomról?

A mesterséges intelligencia társadalmi következményeiről szóló találgatások már a tetőfokra hág­tak. Míg az OpenAI társalapítója, Sam Altman a radikális bőség jövőjét vetíti előre, addig mások – köztük az OpenAI egy másik társalapítója, Ilya Sutskever – egzisztenciális kockázatokra figyelmeztetnek. Eközben a közgazdászok tovább vitatkoznak azon, hogy az AI példátlan jólétet vagy tömeges munkanélküliséget hoz-e.

Mit kezdhetünk ennyire eltérő jóslatokkal? Bár nem tudhatjuk, melyik jövő valósul meg, azt megvizsgálhatjuk, mit gondolnak azok, akiknek ténylegesen „bőrük van a vásárban”. A pénzügyi piacok a sok ezer, pénzüket kockáztató, tapasztalt befektető véleményét sűrítik egybe. Ha valóban hinnének abban, hogy az AI átalakítja a gazdaságot, ennek az eszközárakban is tükröződnie kellene.

Bizonyos szempontból a piac egyértelmű jelet küldött. Az Nvidia piaci kapitalizációja meghaladta a 4 ezer milliárd dollárt, miközben a Microsoft, a Google, az Amazon és más technológiai óriások évente százmilliárdokat költenek AI-infrastruktúrára.

Az AI-cégek rendkívül magas értékelései azt sugallják, hogy a befektetők hatalmas nyereségre számítanak. De ki fog végül profitálni ebből, és milyen mechanizmuson keresztül?