Mit gondolnak valójában a befektetők az AI-forradalomról?

Mit kezdhetünk ennyire eltérő jóslatokkal? Bár nem tudhatjuk, melyik jövő valósul meg, azt megvizsgálhatjuk, mit gondolnak azok, akiknek ténylegesen „bőrük van a vásárban”. A pénzügyi piacok a sok ezer, pénzüket kockáztató, tapasztalt befektető véleményét sűrítik egybe. Ha valóban hinnének abban, hogy az AI átalakítja a gazdaságot, ennek az eszközárakban is tükröződnie kellene.
Bizonyos szempontból a piac egyértelmű jelet küldött. Az Nvidia piaci kapitalizációja meghaladta a 4 ezer milliárd dollárt, miközben a Microsoft, a Google, az Amazon és más technológiai óriások évente százmilliárdokat költenek AI-infrastruktúrára.
Az AI-cégek rendkívül magas értékelései azt sugallják, hogy a befektetők hatalmas nyereségre számítanak. De ki fog végül profitálni ebből, és milyen mechanizmuson keresztül?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés