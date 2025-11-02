Ezeket a rejtett üzeneteket közvetítik a világ legismertebb logói: 10 ikonikus márkát mutatunk be, amivel minden nap találkozunk

Apple
Van abban valami ironikus, hogy a világ egyik legértékesebb márkáját egy félig megevett alma képviseli. A logó eredetét homály fedi, de egy népszerű elmélet szerint egyfajta tisztelgés a modern számítástechnika atyja, Alan Turing előtt, aki ciánnal átitatott almától vesztette életét. A valóság azonban sokkal hétköznapibb, Steve Jobs épp gyümölcsdiétát tartott, amikor a vállalat nevén gondolkodott, és az Apple-t megfelelően erőteljes szónak érezte. A logót tervező Rob Janoff pedig azt is elmondta, hogy azért haraptak bele az almába, hogy senki ne tévessze össze egy cseresznyével.
A Facebook csupa kisbetűvel írott, kék-fehér logóját naponta mintegy 3,5 milliárd felhasználó nézi világszerte. A kisbetűs írásmód a könnyedségre és egyszerűségre utal, a kollégiumi szobából indult közösségi média platform célja elsősorban egy informális közösség megteremtése, az emberek összekapcsolása volt (még ha mostanra már túl is nőtt ezen). A színválasztásnak pedig inkább személyes oka van, Mark Zuckerberg alapító ugyanis színvak a vörös és a zöld színekre, a kék színt látja a leggazdagabbnak, így a Facebook színvilága is két-fehér.
LG
Az LG logójában jól kivehető a cég nevének (mint Lucky GoldStar) két betűje, az L és a G, de ezek egy arcot is alkotnak, az L az orr, a G pedig az arc többi része, ami mosolyt formáz, utalva az ügyfelek elégedettségére.
Adidas
A híres három csíkot az Adidas logójában hegycsúcsoknak tartják sokan, szimbolizálva a sportolók előtt álló újabb és újabb kihívásokat és akadályokat, amelyeket le kell küzdeni. Eredetileg, még az 1920-as években teljesen funkcionálisak voltak a csíkok és technika céllal alkalmazta a cipőknél a gyártó, hogy megerősítse a sportcipők oldalát, növelje a tartósságot és a stabilitást.
Nike
A sportcipőgyártó ikonikus logójának sztorija, hogy a cég alapítója, Phil Knight olyan logót akart, ami mozgásra inspirál és motivál, de egyszerű és könnyen megjegyezhető. A céget az oregoni egyetem egyik pályaatlétája és edzője alapította, a híres logót pedig egy grafikushallgató készítette, akit a győzelem görög istennője, Nike ábrázolásai inspiráltak. Elsőre nem nyerte el a menedzsment tetszését a logó, egy furcsa horognak látták, de a tervező azzal védte meg munkáját, hogy a sebességet, a mozgást és a győzelmet szimbolizálja. Mivel rövid határidőn belül meg kellett kezdeni a gyártást, így elfogadták, és ma már a világ egyik legismertebb logója, a 35 dollárért vett grafika ma a becslések szerint 100 millió dollárt ér.
Audi
Az Audi logója négy egymásba fonódó gyűrűből áll, jelképezve a négy autógyártót, amelynek egyesüléséből létrejött a vállalat. 1932-ben olvadt össze az Audi, a DKW, a Horch és a Wanderer márka, megalapítva az Auto Union AG-t, amelyből 1985-ben lett Audi AG.
BMW
Bár hivatalosan nem erősítette meg a cég, sokan úgy gondolják, hogy a német autógyártó kör alakú logójában látható négyzetek egy stilizált propellert ábrázolnak, mivel a vállalat repülőgépmotorok gyártásával kezdte tevékenységét. A kék-fehér szín pedig az autógyártó székhelyének, Bajorországnak a színei.
Amazon
Az Amazon logóján látható sárga nyíl első ránézésre egy mosoly, amivel az ügyfelek elégedettségére utal a cég, de jobban megfigyelve valójában egy nyíl, amely az A-betűtől a Z-betűig mutat, jelezve, hogy A-tól Z-ig mindent árulnak. A logó még abból az időszakból származik, amikor a cég elsősorban az e-kereskedelemből élt, ma már azonban a profit többségét a cloud szolgáltatások adják.
FedEx
Nyíllal operál a világ egyik legnagyobb szállítmányozási cége, a FedEx logója is, az E és az X betűk között, utalva a gyorsaságra, a pontosságra és a cél elérésére.
Toblerone
A világszerte ismert csokoládéról közismert, hogy a logójában szereplő hegy a svájci Matterhorn. De a képet jobban megnézve el van rejtve egy medve alakja, ami Bern városára utal, a Toblerone származási helyére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
