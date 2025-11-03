Az amerikai energiaügyi miniszter elárulta, mit rejtenek a Trump által elrendelt nukleáris kísérletek

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közölte, hogy az elnök által elrendelt kísérletek jelenleg nem foglalnak magukban nukleáris robbantást. "Úgy vélem, most rendszertesztekről beszélünk" – mondta a Fox Newsnak adott interjúban. "Ezek nem nukleáris robbanások. Ezeket mi nemkritikus kísérleteknek nevezzük."
Wright szerint a vizsgálatok a nukleáris fegyverek minden más elemére terjednek ki, hogy megbizonyosodjanak azok működőképességéről,
és arról, hogy képesek előkészíteni egy nukleáris detonációt. Hozzátette, hogy az általa vezetett ügynökség felel az amerikai nukleáris fegyverek teszteléséért.
Trump csütörtökön, Hszi Csin-pinggel Dél-Koreában tartott találkozója előtt bejelentette, hogy 33 év szünet után azonnal elrendelte a nukleáris fegyverek tesztelési folyamatának újraindítását. A lépés üzenetnek tűnt a rivális nukleáris hatalmaknak, Kínának és Oroszországnak. Pénteken megerősítette kijelentéseit, de nem válaszolt egyenesen arra, hogy ez magában foglalná-e a hidegháború idején gyakori föld alatti nukleáris teszteket.
Wright felidézte, hogy az Egyesült Államok az 1960-as, 1970-es és 1980-as években nukleáris kísérleti robbantásokat hajtott végre, amelyekről részletes információkat és mérési adatokat gyűjtöttek. "Tudományos ismereteinkkel és számítási kapacitásunkkal hihetetlen pontossággal tudjuk szimulálni, mi történik egy nukleáris robbanás során" – mondta. "Most pedig azt modellezzük, milyen körülmények idézik elő ezt, és ha változtatjuk a bombaterveket, milyen eredményt adnak."
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
