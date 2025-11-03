Az átlagnál jóval kevesebb nő tölt be vezető posztot Németországban

A nők Németországban mélyen alulreprezentáltak a vezető pozíciókban - derült ki a német szövetségi statisztikai hivatal hétfőn közzétett adataiból.

A tavalyi évre vonatkozó adatok szerint a vezetői posztok 29,1 százalékát- nagyjából minden harmadikat - töltötték be nők, ami jelentős lemaradást mutat az európai uniós 35,2 százalékos átlaghoz képest.

A női vezetők aránya Németországban 2014 óta alig változott, miközben az Európai Unióban átlagosan 3,4 százalékpontos növekedés történt, mutatott rá a wiesbadeni székhelyű hivatal. Kiemelték, hogy ez az alacsony arány különösen szembeötlő, tekintettel az országban foglalkoztatott nők viszonylag magas számára.

2024-ben a nők a teljes munkaerő 46,9 százalékát tették ki, kissé meghaladva a 46,4 százalékos uniós átlagot.

Összehasonlításként: Ausztriában, ahol a nők a teljes munkaerő 47,5 százalékát teszik ki, a vezető pozíciók 36,2 százalékában vannak nők.

A EU statisztikai ügynöksége, az Eurostat szerint az unióban Svédországban a legnagyobb, 44,4 százalékos a női vezetők aránya, őket követi a lettországi 43,4 százalék, majd a lengyelországi 41,8 százalék.

A lista sereghajtója Ciprus, ahol a vezető pozíciók csupán 25,3 százalékát foglalják el nők.

A Hans Böckler Alapítványon belül működő Gazdasági és Társadalmi Kutatóintézet (WSI) közleményében a németországi helyzetet "aggasztónak, de sajnos nem meglepőnek" nevezte.

Bettina Kohlrausch, a WSI szakértője kiemelte, hogy a nők számára rendkívül nehéz összeegyeztetni a karriert és a család gondozását, amely túlnyomórészt továbbra is a nőkre hárul.

Jelenleg erről nem folyik politikai párbeszéd, és javaslatok sincsenek ennek megváltoztatásáról

- hangsúlyozta a szakember.

A statisztikához a kisvállalkozások menedzsereitől a nagyvállalatok vezetőin át a közszolgálatban magas beosztást betöltőkig vették figyelembe a nemek arányát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images