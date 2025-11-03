  • Megjelenítés
Bosszúhadjárat és kenőpénz: alig 5 hónap után botrányok közepette távozik az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője
Bosszúhadjárat és kenőpénz: alig 5 hónap után botrányok közepette távozik az amerikai gyógyszerfelügyelet vezetője

Lemondott posztjáról George Tidmarsh, az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA Gyógyszerértékelési és Kutatási Központjának igazgatója, döntését személyes magatartásával kapcsolatos súlyos aggályok előzték meg.

A Reutersnek megerősítették: Tidmarshot pénteken fizetett kényszerszabadságra helyezték, miután az Általános Jogtanácsosi Hivatal és a Főfelügyelői Hivatal értesült az aggályokról.

Tidmarshot júliusban nevezték ki a szervezet egyik legnagyobb és legfontosabb egységének élére, amely a vényköteles és a vény nélkül kapható készítmények szabályozásáért felel. A minisztérium közleménye szerint "Kennedy miniszter a legmagasabb etikai normákat várja el minden, a vezetése alatt szolgáló személytől, és elkötelezett a teljes átláthatóság mellett".

Tidmarsh a New York Timesnak vasárnap azt mondta, hogy azért helyezték fizetett szabadságra, mert

aggályokat fogalmazott meg egyes gyógyszerek gyorsított engedélyezésére szolgáló új program jogi alapjaival kapcsolatban.

Közben a kanadai Aurinia Pharmaceuticals pert indított ellene. A cég szerint Tidmarsh kenőpénzt kért, és egy korábbi kollégája elleni bosszúhadjárat részeként valótlan állításokkal ártott a vállalat részvényárfolyamának – írta vasárnap a Wall Street Journal.

Szeptemberben Tidmarsh egy később törölt LinkedIn-bejegyzésben megkérdőjelezte az Aurinia lupusgyógyszere, a Lupkynis biztonságosságát és klinikai hasznát. Az Aurinia szerint a készítmény biztonságos és hatásos, amit két nagy vizsgálat adatai, valamint az FDA 2021-ben megadott teljes körű engedélye is alátámaszt.

Tidmarsh távozása idején szélesebb körű vezetői átalakulás zajlik az amerikai egészségügyi ügynökségeknél Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter irányítása alatt. Az év elején menesztették a hosszú ideje hivatalban lévő vakcinaügyi vezetőt, Peter Markst, majd Nicole Verdunt, a génterápiás terület vezetőjét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

