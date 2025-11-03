ExxonMobil: ilyen feltételek mellett kivonulhatunk Európából

„Így nem lehet Európában maradni”
Woods a Reutersnek azt mondta, hogy
a tervezett uniós ESG jogszabály jelenlegi formájában ellehetetleníti a vállalat működését Európában.
Ugyanis az előírás arra kötelezné az uniós piacon működő vállalatokat - beleértve a 450 millió eurós árbevételi küszöböt (EU-n belül) meghaladó nem uniós cégeket is - arra, hogy szigorú ellenőrzéseket vezessenek be teljes ellátási láncukban a munka- és emberi jogi, valamint környezetvédelmi szabványok betartásának biztosítására.
Különösen fontos részlet, hogy az EU az érintett vállalat éves globális árbevételének akár 5 százalékát kitevő büntetést is kiszabhat. Ez komoly aggodalmat váltott ki a szabályozással érintett szereplőkből, akik szerint az előírások túlzottan megterhelőek.
Ha nem lehet sikeres cégnek lenni Európában, és ami még fontosabb, ha megpróbálják ezt a káros szabályozást a világ minden pontján alkalmazni, ahol jelen vagyunk, akkor lehetetlenné válik Európában maradni
- fogalmazott a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy "a jogi szöveg körüli politikai csatározások csak tovább növelik a bizonytalanságot és az értelmezési kockázatot".
Az Európai Parlament októberben döntött arról, hogy további tárgyalások szükségesek a szabály kapcsán.
A cél, hogy az év végéig megállapodás szülessen.
Katar is figyelmeztet
Az EU fenntarthatósági keretrendszerét nem csak az ExxonMobil, hanem több fosszilis energiaexportőr ország is élesen bírálja. Katar már többször felszólította az európai vezetőket a jogszabály újragondolására. Érvelésük szerint a tervezet veszélyezteti az Unió megbízható és megfizethető energiaellátását.
Akkor hozzátették, hogy az irányelv két fő nehézséget okoz a QatarEnergy számára:
- Egyfelől egy olyan átvilágítási kötelezettséget ír elő, ami több ezer beszállítóból álló ellátási láncot érint – a miniszter szerint ez akár 100 000 cég ellenőrzését is jelentené.
- Másfelől megköveteli a 2050-es nettó zéró kibocsátás elérését, ami egy hagyományosan szénhidrogénekre építő energiaóriás számára rendkívül nehezen értelmezhető és kivitelezhető.
Katar azt is kilátásba helyezte, hogy
felfüggeszti az Európába irányuló LNG-szállításait,
ha Brüsszel nem módosítja a vállalati fenntarthatósági követelményeket. A közel-keleti ország jelenleg az európai LNG-import 12–14 százalékát biztosítja.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát
Sokadszor vált álláspontot az amerikai elnök.
Eljárt az idő az 5%-os lakáshitelek felett, egymás után vezetik ki a bankok a terméket
Eleve nagyon szűk volt a célcsoport, az Otthon Start aztán el is söpörte.
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok
Egy tankerhajót is eltaláltak.
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát
Nagyon sok piacmozgató adatra és hírre kell figyelnünk!
Behúzhat 16,2 milliárd eurónyi EU-pénzt a magyar kormány, de az idei költségvetést ez még nem segíti
Az új uniós források beérkezésére a jövő évig biztosan várni kell.
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban
A békekötésig támogatják az országot.
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia
Megelőzte az eddig vezető ulmi dómot.
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel
33 év után indultak újra a tesztek.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod