ExxonMobil: ilyen feltételek mellett kivonulhatunk Európából

Az ExxonMobil vezérigazgatója, Darren Woods szerint a vállalat nem tudja folytatni európai tevékenységét, ha az Európai Unió nem enyhít jelentősen azon a fenntarthatósági (ESG) jogszabályon, amely akár a globális bevétel 5 százalékára rúgó bírságokat is kiszabhat az előírást megszegő cégekre.

„Így nem lehet Európában maradni”

Woods a Reutersnek azt mondta, hogy

a tervezett uniós ESG jogszabály jelenlegi formájában ellehetetleníti a vállalat működését Európában.

Ugyanis az előírás arra kötelezné az uniós piacon működő vállalatokat - beleértve a 450 millió eurós árbevételi küszöböt (EU-n belül) meghaladó nem uniós cégeket is - arra, hogy szigorú ellenőrzéseket vezessenek be teljes ellátási láncukban a munka- és emberi jogi, valamint környezetvédelmi szabványok betartásának biztosítására.

Különösen fontos részlet, hogy az EU az érintett vállalat éves globális árbevételének akár 5 százalékát kitevő büntetést is kiszabhat. Ez komoly aggodalmat váltott ki a szabályozással érintett szereplőkből, akik szerint az előírások túlzottan megterhelőek.

Ha nem lehet sikeres cégnek lenni Európában, és ami még fontosabb, ha megpróbálják ezt a káros szabályozást a világ minden pontján alkalmazni, ahol jelen vagyunk, akkor lehetetlenné válik Európában maradni

- fogalmazott a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy "a jogi szöveg körüli politikai csatározások csak tovább növelik a bizonytalanságot és az értelmezési kockázatot".

Az Európai Parlament októberben döntött arról, hogy további tárgyalások szükségesek a szabály kapcsán.

A cél, hogy az év végéig megállapodás szülessen.

Katar is figyelmeztet

Az EU fenntarthatósági keretrendszerét nem csak az ExxonMobil, hanem több fosszilis energiaexportőr ország is élesen bírálja. Katar már többször felszólította az európai vezetőket a jogszabály újragondolására. Érvelésük szerint a tervezet veszélyezteti az Unió megbízható és megfizethető energiaellátását.

Akkor hozzátették, hogy az irányelv két fő nehézséget okoz a QatarEnergy számára:

Egyfelől egy olyan átvilágítási kötelezettséget ír elő, ami több ezer beszállítóból álló ellátási láncot érint – a miniszter szerint ez akár 100 000 cég ellenőrzését is jelentené.

Másfelől megköveteli a 2050-es nettó zéró kibocsátás elérését, ami egy hagyományosan szénhidrogénekre építő energiaóriás számára rendkívül nehezen értelmezhető és kivitelezhető.

Katar azt is kilátásba helyezte, hogy

felfüggeszti az Európába irányuló LNG-szállításait,

ha Brüsszel nem módosítja a vállalati fenntarthatósági követelményeket. A közel-keleti ország jelenleg az európai LNG-import 12–14 százalékát biztosítja.

Címlapkép forrása: Shutterstock