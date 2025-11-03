  • Megjelenítés
Felemás zárás az amerikai tőzsdén
Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Az ázsiai tőzsdéken jó volt ma a hangulat, Európában és Amerikában azonban felemás volt a kép, vegyesen mozogtak az irányadó indexek a hét első kereskedési napján. A magyar tőzsdén akadtak izgalmak, hiszen tovább ralizott az elmúlt hetek sztárrészvénye, a Rába. Az USA-ban a mesterséges intelligencia körüli hírek hajtották az emelkedést.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
A Dow esett, a Nasdaq emelkedett

Nem változott sokat a helyzet zárásra, a Dow 0,5 százalékot esett, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot erősödött.

Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát

Az ether hétfőn közel 9%-ot esett, 3600 dollár alá került egy hackertámadás és a kedvezőtlen makrohírek nyomán - számolt be a Cnbc.

Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát
Vegyes mozgások Amerikában

Felemás elmozdulásokat mutatnak a vezető amerikai indexek a záráshoz közeledve, a Dow 0,4 százalékos mínuszban áll, míg az S&P 500 0,3 százalékot, a Nasdaq pedig 0,6 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége

Egy texasi szövetségi bíróság esküdtszéke 191,4 millió dollár kártérítést ítélt meg a Pictiva Displaysnek, a Samsung Electronics ugyanis megsértette az OLED-szabadalmait.

Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége
Tovább szenved Európában a Tesla

Októberben meredeken estek a Tesla eladásai több európai piacon, miután a régióban erősödő verseny és a szűk modellkínálat egyre nagyobb nyomást gyakorol a vállalatra.

Tovább szenved Európában a Tesla
Szépen csendben adogatja el kedvenc részvényét Buffett cége

A Berkshire Hathaway a jelek szerint a harmadik negyedévben is tovább csökkentette Apple-részesedését - írta a Cnbc.

Szépen csendben adogatja el kedvenc részvényét Buffett cége
Vegyes zárás Európában

Vegyesen zárták a napot az irányadó európai indexek, a Stoxx 600 0,1 százalékot erősödött, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, esett viszont a CAC-40 és az FTSE-100, 0,1, illetve 0,2 százalékkal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Forradalmi fogyókúrás tabletta miatt indít óriási beruházást az amerikai gyógyszeróriás

Az Eli Lilly 3 milliárd dollárért új gyógyszergyártó üzemet épít Hollandiában az orforglipron és más szájon át szedhető készítmények gyártókapacitásának bővítésére.

Forradalmi fogyókúrás tabletta miatt indít óriási beruházást az amerikai gyógyszeróriás
Halálos csapda lett a Tesla: családok perelnek a bezáródó ajtók miatt

Wisconsinban pert indítottak a Tesla ellen egy tavaly novemberi baleset miatt, amelyben öt ember meghalt, a felperesek szerint az elektronikus ajtózárak megakadályozták a menekülést, miközben az akkumulátor kigyulladt - írja a Bloomberg.

Halálos csapda lett a Tesla: családok perelnek a bezáródó ajtók miatt
Történelmi csúcson zárt a BUX

Mérsékelt emelkedéssel történelmi csúcson zárt a BUX index a hétfői kereskedésben, a blue chipek közül főként az OTP húzta felfelé az indexet.

Történelmi csúcson zárt a BUX
Milliárdos háború robbant ki a fogyókúrás gyógyszerek piacán: a Pfizer beperelte riválisait

A Pfizer újabb, versenyellenes magatartásra hivatkozó pert indított a Novo Nordisk és a Metsera ellen a delaware-i szövetségi bíróságon. A lépés előzménye, hogy a dán gyógyszercég váratlan ellenajánlatot tett az amerikai Metserára, miután a Pfizer korábban mintegy 7,3 milliárd dolláros megállapodást kötött a céggel.

Milliárdos háború robbant ki a fogyókúrás gyógyszerek piacán: a Pfizer beperelte riválisait
Ebben a négy befektetésben látnak most fantáziát a profik!

Dübörög a negyedéves gyorsjelentési szezon, egymás után teszik ki a cégek a legfrissebb számaikat. Az amerikai bigtech cégek közül több is lejelentett már, mutatjuk, hogy a Bank of America azok közül melyiket ajánlja most vételre. Mutatjuk a befektetéseket, amikben van most fantázia!

Ebben a négy befektetésben látnak most fantáziát a profik!
Emelkedés az USA-ban

Emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow ugyan stagnál, de az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került feljebb. Ismét a tech szektorból érkező hírek támogatják a piacot:

  • Az Iren többéves, 9,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Microsofttal, amelynek keretében a megacap technológiai vállalat hozzáférést kap az Nvidia GB300 grafikus processzoraihoz. Az Iren részvényei közel 20%-kal emelkedtek.
  • Az Nvidia részvényei szintén emelkednek, miután a Microsoft bejelentette, hogy megszerezte a Trump-kormány exportengedélyét az Nvidia chipek Egyesült Arab Emírségekbe történő szállítására. A vállalat hozzátette, hogy 2029 végéig összesen 15,2 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Arab Emírségekbe.
  • Az Amazon részvényei több mint 5%-kal emelkedtek, miután a vállalat 38 milliárd dolláros megállapodást kötött az OpenAI-jal. A többéves megállapodás keretében a ChatGPT fejlesztője az AWS több százezer Nvidia GPU-ját fogja használni.
F5dXKiOv
Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI

Az Amazon többéves, 38 milliárd dolláros megállapodásban AWS-felhőkapacitást biztosít az OpenAI-nak, amely így több százezer Nvidia-GPU-hoz fér hozzá AI-modellek fejlesztéséhez - tudósított a Reuters.

Közel 40 milliárd dolláros üzletet kötött az Amazon és az OpenAI
Ralizik a Rába, kis pluszban a BUX

Tovább tépik a Rábát, már 15,3 százalékos pluszban van a jegyzés, ezzel új csúcs felé száguld az árfolyam.

A BUX eközben mérsékelt elmozdulást mutat, a hazai részvényindex 0,1 százalékkal került feljebb. A blue chipe közül az OTP 0,5 százalékot, a Richter 0,4 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot emelkedett, miközben a Mol 2 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei

Emelkednek Európa legnagyobb autógyártóinak részvényei, miután enyhültek a félvezetőhiány miatti aggodalmak - írta a Cnbc.

Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei
10,6%-on a Rába, elindult a 4iG is

Nincs megállás, már 10,6 százalékot száguldott a Rába árfolyama. Ezzel párhuzamosan a 4iG is "rákezdett": jelenleg 6,2 százalékos pluszban van az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Nagy esés a kriptóknál

Bár a részvénypiacokon egyre erősödő optimizmus a jellemző, a kriptók piacán korántsem ez a helyzet: a bitcoin jelenleg 2,8 százalékos mínuszban van, az ethereum pedig már több, mint 5 százalékkal került lejjebb, ezzel megközelítve az október eleje óta látható oldalazó trend alját.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Már 7,3 százalékos pluszban a Rába

Nincs megállás, immár 7,3 százalékos ralit láthatunk a Rába részvényénél. Jelenleg a magyar tőzsde negyedik legforgalmasabb papírjáról beszélünk a Rába esetében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyre feljebb Európa

A késődélelőtti órákban egyre jobb a hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékos emelkedése mellett a CAC fél százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagyon jó híreket közölt a Ryanair

Az erős kereslet és a Boeing-szállítmányok felgyorsulása miatt a Ryanair megemelte idei utasszám-célját, miközben a második negyedévben nőtt a vállalat profitja. A légitársaság szerint jövőre már akár 215 millió utast is kiszolgálhat, írja a Bloomberg.

Nagyon jó híreket közölt a Ryanair
Ugrik a Rába részvénye

Jelenleg 6,3 százalékos pluszban van a Rába árfolyama,

kifejeztten nagy forgalom mellett zsákolják a befektetők a papírt.

A Rába ugyan nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában korábban egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába. A felvásárlás előtt álló nagy akadály egyébként október elején hárult el, amikor is a kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába felvásárlására irányuló ügyletet. Azt is érdemes kiemelni, hogy a ralit fűti némi spekuláció is, ugyanis egy ekkora emelekdést látva több (kis) befektetőben is előjön a kimaradásból való félelem (FOMO), és sokan, gyorsan fel akarnak szállni a Rába-vonatra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére

Kína november 1-jétől megszünteti az aranykiskereskedelem teljes áfamentességét, és 6%-os tarifát vezet be - írja a Reuters.

Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?

Nagyobb eséssel kezdi a napot a Mol részvénye, a BUX indexnél nincs jelentős elmozdulás.

Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Egyelőre nincs nagy mozgás

A piacnyitást követően nincsenek jelentős elmozdulások az európai tőzsdéken: a DAX és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban indítja a hetet, a CAC pedig 0,2 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
43 ezer saját részvényt vett az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 31-én a Budapesti Értéktőzsdén 43 154 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 31 966 forint/darab átlagáron az OTP bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13 025 428 darabra változott. A saját részvény állomány 4,65%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,26 százalékot esett, a Hang Seng 1,12 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,12 százalékos pluszban áll.
  • Kisebb pluszban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot emelkedhet, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB szeptemberi hitelintézeti mérlege nyitja a hetet, ami képet ad a vállalati és lakossági hiteldinamika erejéről és a bankszektor likviditásáról. Az USA-ban a téli időszámítás indulása a piaci nyitások és adatközlések időzítését érinti, délután pedig a feldolgozóipari bmi és az ISM feldolgozóipari index érkezik, melyek jelzik, hogy a Fed kamatvágása és a készletciklus hol tart a reálgazdaságban. Az ISM-ek most azért lehetnek különösen fontosak, mert a héten alakuló kamatvárakozásokat és a dollár, illetve kockázati étvágy rövid távú irányát is befolyásolhatják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 562,87 0,1% 0,8% 2,4% 11,8% 13,9% 79,5%
S&P 500 6 840,2 0,3% 0,7% 1,9% 16,3% 19,9% 109,2%
Nasdaq 25 858,13 0,5% 2,0% 4,3% 23,1% 30,0% 133,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 411,34 2,1% 6,3% 17,6% 31,4% 34,1% 128,1%
Hang Seng 25 906,65 -1,4% -1,0% -3,5% 29,1% 27,5% 7,5%
CSI 300 4 640,67 -1,5% -0,4% 0,0% 17,9% 19,3% -1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 958,3 -0,7% -1,2% -0,6% 20,3% 25,6% 107,3%
CAC 8 121,07 -0,4% -1,3% 1,9% 10,0% 10,5% 76,8%
FTSE 9 717,25 -0,4% 0,7% 2,9% 18,9% 19,8% 74,2%
FTSE MIB 43 175,32 -0,1% 1,6% 0,2% 26,3% 25,9% 140,6%
IBEX 16 032,6 0,0% 1,1% 3,2% 38,3% 37,4% 148,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 319,9 0,3% 3,0% 8,2% 35,3% 45,3% 232,5%
ATX 4 808,16 1,3% 3,0% 2,3% 31,3% 36,3% 134,0%
PX 2 396,59 0,9% 1,8% 1,9% 36,2% 46,2% 184,3%
Magyar blue chipek              
OTP 32 090 1,2% 4,0% 10,8% 47,9% 71,8% 227,1%
Mol 2 960 -1,2% 7,4% 7,6% 8,4% 13,7% 93,8%
Richter 10 370 -0,8% -0,6% 5,4% -0,3% -4,3% 61,4%
Magyar Telekom 1 764 -0,9% -1,8% -2,5% 38,5% 53,7% 408,4%
Nyersanyagok              
WTI 61,75 0,6% -0,8% -1,3% -14,8% -11,3% 73,4%
Brent 65,1 0,4% -1,3% -0,4% -12,9% -11,1% 73,4%
Arany 3 978,95 -0,4% -3,5% 2,9% 51,6% 45,2% 111,6%
Devizák              
EURHUF 387,8250 -0,2% -0,5% -0,3% -5,7% -5,0% 5,7%
USDHUF 336,0120 0,0% 0,2% 1,5% -15,4% -10,7% 6,7%
GBPHUF 442,6001 0,2% -0,9% -1,0% -11,1% -8,5% 8,7%
EURUSD 1,1542 -0,2% -0,7% -1,7% 11,5% 6,3% -0,9%
USDJPY 154,1750 0,0% 0,9% 5,0% -1,9% 1,2% 47,5%
GBPUSD 1,3139 -0,1% -1,2% -2,7% 4,9% 2,2% 1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 109 554 1,2% -1,3% -7,7% 16,1% 56,0% 707,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 0,1% 2,5% -0,3% -10,9% -4,8% 375,0%
10 éves német állampapírhozam 2,6 -0,1% 0,4% -2,9% 9,8% 8,5% -515,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,0% 0,4% -0,1% 3,9% -1,1% 195,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
