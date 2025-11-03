Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Tovább tépik a Rábát, már 15,3 százalékos pluszban van a jegyzés, ezzel új csúcs felé száguld az árfolyam.

A BUX eközben mérsékelt elmozdulást mutat, a hazai részvényindex 0,1 százalékkal került feljebb. A blue chipe közül az OTP 0,5 százalékot, a Richter 0,4 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékot emelkedett, miközben a Mol 2 százalékot esett.