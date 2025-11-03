Fontos adatra várnak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?

Ugrik a Rába részvénye
Jelenleg 6,3 százalékos pluszban van a Rába árfolyama,
kifejeztten nagy forgalom mellett zsákolják a befektetők a papírt.
A Rába ugyan nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában korábban egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába. A felvásárlás előtt álló nagy akadály egyébként október elején hárult el, amikor is a kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába felvásárlására irányuló ügyletet. Azt is érdemes kiemelni, hogy a ralit fűti némi spekuláció is, ugyanis egy ekkora emelekdést látva több (kis) befektetőben is előjön a kimaradásból való félelem (FOMO), és sokan, gyorsan fel akarnak szállni a Rába-vonatra.
Olyan döntést hozott Peking, ami nagy hatással lehet az év egyik legjobb befektetésére
Kína november 1-jétől megszünteti az aranykiskereskedelem teljes áfamentességét, és 6%-os tarifát vezet be - írja a Reuters.
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Nagyobb eséssel kezdi a napot a Mol részvénye, a BUX indexnél nincs jelentős elmozdulás.
Egyelőre nincs nagy mozgás
A piacnyitást követően nincsenek jelentős elmozdulások az európai tőzsdéken: a DAX és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban indítja a hetet, a CAC pedig 0,2 százalékot esett.
43 ezer saját részvényt vett az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2025. október 31-én a Budapesti Értéktőzsdén 43 154 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 31 966 forint/darab átlagáron az OTP bank, mint befektetési szolgáltató igénybevételével. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 13 025 428 darabra változott. A saját részvény állomány 4,65%.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,26 százalékot esett, a Hang Seng 1,12 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,12 százalékos pluszban áll.
- Kisebb pluszban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékot emelkedhet, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB szeptemberi hitelintézeti mérlege nyitja a hetet, ami képet ad a vállalati és lakossági hiteldinamika erejéről és a bankszektor likviditásáról. Az USA-ban a téli időszámítás indulása a piaci nyitások és adatközlések időzítését érinti, délután pedig a feldolgozóipari bmi és az ISM feldolgozóipari index érkezik, melyek jelzik, hogy a Fed kamatvágása és a készletciklus hol tart a reálgazdaságban. Az ISM-ek most azért lehetnek különösen fontosak, mert a héten alakuló kamatvárakozásokat és a dollár, illetve kockázati étvágy rövid távú irányát is befolyásolhatják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 562,87
|0,1%
|0,8%
|2,4%
|11,8%
|13,9%
|79,5%
|S&P 500
|6 840,2
|0,3%
|0,7%
|1,9%
|16,3%
|19,9%
|109,2%
|Nasdaq
|25 858,13
|0,5%
|2,0%
|4,3%
|23,1%
|30,0%
|133,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 411,34
|2,1%
|6,3%
|17,6%
|31,4%
|34,1%
|128,1%
|Hang Seng
|25 906,65
|-1,4%
|-1,0%
|-3,5%
|29,1%
|27,5%
|7,5%
|CSI 300
|4 640,67
|-1,5%
|-0,4%
|0,0%
|17,9%
|19,3%
|-1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 958,3
|-0,7%
|-1,2%
|-0,6%
|20,3%
|25,6%
|107,3%
|CAC
|8 121,07
|-0,4%
|-1,3%
|1,9%
|10,0%
|10,5%
|76,8%
|FTSE
|9 717,25
|-0,4%
|0,7%
|2,9%
|18,9%
|19,8%
|74,2%
|FTSE MIB
|43 175,32
|-0,1%
|1,6%
|0,2%
|26,3%
|25,9%
|140,6%
|IBEX
|16 032,6
|0,0%
|1,1%
|3,2%
|38,3%
|37,4%
|148,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 319,9
|0,3%
|3,0%
|8,2%
|35,3%
|45,3%
|232,5%
|ATX
|4 808,16
|1,3%
|3,0%
|2,3%
|31,3%
|36,3%
|134,0%
|PX
|2 396,59
|0,9%
|1,8%
|1,9%
|36,2%
|46,2%
|184,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 090
|1,2%
|4,0%
|10,8%
|47,9%
|71,8%
|227,1%
|Mol
|2 960
|-1,2%
|7,4%
|7,6%
|8,4%
|13,7%
|93,8%
|Richter
|10 370
|-0,8%
|-0,6%
|5,4%
|-0,3%
|-4,3%
|61,4%
|Magyar Telekom
|1 764
|-0,9%
|-1,8%
|-2,5%
|38,5%
|53,7%
|408,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,75
|0,6%
|-0,8%
|-1,3%
|-14,8%
|-11,3%
|73,4%
|Brent
|65,1
|0,4%
|-1,3%
|-0,4%
|-12,9%
|-11,1%
|73,4%
|Arany
|3 978,95
|-0,4%
|-3,5%
|2,9%
|51,6%
|45,2%
|111,6%
|Devizák
|EURHUF
|387,8250
|-0,2%
|-0,5%
|-0,3%
|-5,7%
|-5,0%
|5,7%
|USDHUF
|336,0120
|0,0%
|0,2%
|1,5%
|-15,4%
|-10,7%
|6,7%
|GBPHUF
|442,6001
|0,2%
|-0,9%
|-1,0%
|-11,1%
|-8,5%
|8,7%
|EURUSD
|1,1542
|-0,2%
|-0,7%
|-1,7%
|11,5%
|6,3%
|-0,9%
|USDJPY
|154,1750
|0,0%
|0,9%
|5,0%
|-1,9%
|1,2%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3139
|-0,1%
|-1,2%
|-2,7%
|4,9%
|2,2%
|1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|109 554
|1,2%
|-1,3%
|-7,7%
|16,1%
|56,0%
|707,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,08
|0,1%
|2,5%
|-0,3%
|-10,9%
|-4,8%
|375,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|-0,1%
|0,4%
|-2,9%
|9,8%
|8,5%
|-515,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,0%
|0,4%
|-0,1%
|3,9%
|-1,1%
|195,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát
Sokadszor vált álláspontot az amerikai elnök.
Eljárt az idő az 5%-os lakáshitelek felett, egymás után vezetik ki a bankok a terméket
Eleve nagyon szűk volt a célcsoport, az Otthon Start aztán el is söpörte.
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok
Egy tankerhajót is eltaláltak.
Piaci húzd meg-ereszd meg után olyan gazdasági tüzijáték jön, ami eldöntheti a befektetéseid és a forint sorsát
Nagyon sok piacmozgató adatra és hírre kell figyelnünk!
Behúzhat 16,2 milliárd eurónyi EU-pénzt a magyar kormány, de az idei költségvetést ez még nem segíti
Az új uniós források beérkezésére a jövő évig biztosan várni kell.
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban
A békekötésig támogatják az országot.
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia
Megelőzte az eddig vezető ulmi dómot.
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel
33 év után indultak újra a tesztek.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod