Halálos csapda lett a Tesla: családok perelnek a bezáródó ajtók miatt

A kereset egy Model S balesethez kapcsolódik, amelyben mind az öt utas életét vesztette, miután az autó fának csapódott és kigyulladt. A per a házaspár, az 54 éves Jeffrey Bauer és az 55 éves Michelle Bauer nevében indult. Gyermekeik
beadványa szerint a szülők túlélték az ütközést, de nem tudtak kijutni, mert az ajtók bezárták őket az autóba.
A kereset szerint a közelben élő bejelentő, aki hívta a segélyhívót, sikolyokat hallott a járműből. A megyei seriffhivatal jelentése a vezetőülések környékén talált holttestek elhelyezkedése alapján arra következtetett, hogy az utasok megpróbáltak kiszabadulni. A gyerekeket képviselő ügyvédek szerint: "A Tesla tervezési döntései rendkívül előrelátható kockázatot teremtettek: hogy a balesetet túlélő utasok egy égő autóban rekednek."
A per gondatlansággal vádolja a Teslát. A felperesek állítják, hogy a vállalat tisztában volt az ajtókilincsek kialakításából fakadó veszélyekkel, valamint a lítiumion-akkumulátor ütközés utáni tűzkockázataival, mégsem tett érdemi lépéseket ezek mérséklésére. A Tesla nem reagált azonnal a megkeresésre. A keresetet pénteken nyújtották be Wisconsin állami bíróságán.
A Tesla ajtókilincsei nagyobb figyelmet kaptak, miután a Bloomberg több olyan esetet tárt fel, amikor ütközés és áramellátás-kiesés után az utasok nem tudták kinyitni az ajtókat, és súlyosan megsérültek vagy életüket vesztették. A wisconsini baleset is szerepelt a vizsgált ügyek között. A vállalat ellen egy másik per is folyamatban van három egyetemista halálával kapcsolatban; ők állítólag egy lángoló Teslában rekedtek, amely tavaly novemberben szenvedett balesetet San Franciscó egyik elővárosában.
Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) szeptemberben közölte, hogy vizsgálja bizonyos Tesla-ajtók esetleges hibáját, miután előfordult, hogy a külső kilincsek nem működtek, és gyerekek, illetve más utasok az autóban rekedtek. Franz von Holzhausen, a Tesla dizájnfőnöke a Bloombergnek azt mondta, a vállalat az ajtókilincsek olyan áttervezésén dolgozik, amely pánikhelyzetben is egyértelműbbé teszi a használatukat.
A wisconsini ügyben a Dane megyei seriffhivatal megállapította, hogy az útviszonyok, a túlzott sebesség és az ittasság egyaránt hozzájárult a balesethez. A Bauer család jogi képviselői szerint a járműgyártóknak "ütközésbiztonsági védelmet" kell nyújtaniuk, vagyis olyan ésszerű intézkedéseket, amelyek az ütközés közben és után is mérséklik a sérülés kockázatát. Az ügyvédek úgy vélik: "A baleset okától függetlenül a gyártó kötelessége, hogy olyan járműveket tervezzen, amelyek tűzesetben lehetővé teszik az időben történő menekülést és mentést." Szerintük a Tesla "figyelmen kívül hagyta ezeket az alapelveket, és olyan autókat gyártott, amelyek ütközéskor könnyen lángra kapnak, és a menekülés az elektronikus rendszerek működésétől függ, amelyekről a Tesla tudta, hogy éppen akkor hajlamosak meghibásodni, amikor a legkritikusabb a kijutás: ütközés és tűz esetén."
A Tesla járműveiben két akkumulátor található: egy alacsony feszültségű egység az ablakok, ajtók, érintőképernyő és más funkciók működtetésére, valamint egy nagyfeszültségű hajtóakkumulátor. Ha az alacsony feszültségű akkumulátor lemerül, vagy egy baleset miatt kikapcsol, az ajtók nem feltétlenül oldanak ki, és belülről kézzel kell őket nyitni. Bár a Teslákban van mechanikus vésznyitó, sok tulajdonos és utas nincs tisztában a pontos helyével.
Címlapkép forrása: Shutterstock
