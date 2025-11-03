  • Megjelenítés
Kényszerszabadságolást tervez a Magyarországon is aktív autóipari cég a chiphiány miatt
Kényszerszabadságolást tervez a Magyarországon is aktív autóipari cég a chiphiány miatt

A ZF a félvezetőhiány miatt kényszerszabadságolást tervez schweinfurt-i üzemében, miközben az intézkedésekről egyeztet az üzemi tanáccsal.

A lépések részleteiről jelenleg tárgyalások folynak az üzemi tanáccsal – közölte a Reutersnek az IG Metall egyik képviselője. A vállalat a megkeresésre egyelőre nem adott választ.

A holland Nexperia körül kialakult patthelyzet miatt az autóiparban termelésleállások is fenyegetnek, mivel a ZF-hez hasonló beszállítók széles körben használnak ilyen chipeket.

A Volkswagen hétfőn azt közölte, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti legutóbbi tárgyalások a kereskedelmi feszültségek és az exportkorlátozások esetleges enyhülésére utalnak. Európa legnagyobb autógyártója szerint a társaság továbbra is figyeli a helyzetet, és szükség esetén megteszi a megfelelő lépéseket.

Forrás: Reuters

