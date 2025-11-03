Kiderült, melyik nyelv a leghatékonyabb az AI-val való kommunikációban

A beszámoló szerint az eredmények meglepőek:

különösen hosszabb szövegeknél az angol nem bizonyult a legerősebbnek, a lengyel viszont a lista élére került.

A kutatócsoport több nagy nyelvi modellt tesztelt, köztük az OpenAI, a Google Gemini, a Qwen, a Llama és a DeepSeek rendszereit, egységes bemenetekkel, 26 különböző nyelven. A feladatok megoldásában a lengyel 88 százalékos átlagos pontosságot ért el.

A Lengyel Szabadalmi Hivatal a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy az elemzés alapján a lengyel a legpontosabb az AI-nak adott utasítások megfogalmazásában. Bár a lengyelt hagyományosan az egyik legnehezebben elsajátítható nyelvként tartják számon, úgy tűnik, ez inkább az embereknek kihívás, nem az AI-nak.

Érdekesség, hogy a rendszerek a lengyelt kimondottan jól értik, noha tanításukhoz jóval kevesebb lengyel nyelvű adat áll rendelkezésre, mint például angol vagy kínai nyelvű. A kínai ennek ellenére gyengén szerepelt: a 26 nyelv közül a negyedik legrosszabb eredményt érte el.

Az AI-k szempontjából a tíz leghatékonyabb nyelv a következő:

Lengyel 88%

Francia 87%

Olasz 86%

Spanyol 85%

Orosz 84%

Angol 83,9%

Ukrán 83,5%

Portugál 82%

Német 81%

Holland 80%

