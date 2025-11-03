  • Megjelenítés
Kiderült, melyik nyelv a leghatékonyabb az AI-val való kommunikációban
Üzlet

Kiderült, melyik nyelv a leghatékonyabb az AI-val való kommunikációban

Portfolio
A Marylandi Egyetem és a Microsoft közös kutatása szerint a lengyel a leghatékonyabb nyelv az AI-modellek promptolásához, míg az angol csak a hatodik helyen végzett a 26 vizsgált nyelv rangsorában - írta meg az euronews.

A beszámoló szerint az eredmények meglepőek:

különösen hosszabb szövegeknél az angol nem bizonyult a legerősebbnek, a lengyel viszont a lista élére került.

A kutatócsoport több nagy nyelvi modellt tesztelt, köztük az OpenAI, a Google Gemini, a Qwen, a Llama és a DeepSeek rendszereit, egységes bemenetekkel, 26 különböző nyelven. A feladatok megoldásában a lengyel 88 százalékos átlagos pontosságot ért el.

A Lengyel Szabadalmi Hivatal a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy az elemzés alapján a lengyel a legpontosabb az AI-nak adott utasítások megfogalmazásában. Bár a lengyelt hagyományosan az egyik legnehezebben elsajátítható nyelvként tartják számon, úgy tűnik, ez inkább az embereknek kihívás, nem az AI-nak.

Érdekesség, hogy a rendszerek a lengyelt kimondottan jól értik, noha tanításukhoz jóval kevesebb lengyel nyelvű adat áll rendelkezésre, mint például angol vagy kínai nyelvű. A kínai ennek ellenére gyengén szerepelt: a 26 nyelv közül a negyedik legrosszabb eredményt érte el.

Az AI-k szempontjából a tíz leghatékonyabb nyelv a következő:

  • Lengyel 88%
  • Francia 87%
  • Olasz 86%
  • Spanyol 85%
  • Orosz 84%
  • Angol 83,9%
  • Ukrán 83,5%
  • Portugál 82%
  • Német 81%
  • Holland 80%

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Fontos adatra várnak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility