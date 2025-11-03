Kimondta a guru: 5 éven belül megszűnhetnek létezni a német autógyártók jelenlegi formájukban

A kieli Világgazdasági Intézet (IfW Kiel) elnöke a vasárnap esti "Caren Miosga" című műsorban beszélt a német autóipar válságáról és arról, hogy megmenthető-e az ágazat. Mellette Cem Özdemir, a Zöldek politikusa, valamint Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke vitázott.

Arra a zárókérdésre, hogy "a három nagy, a VW, a BMW és a Mercedes" tíz év múlva is jelenlegi formájában létezik-e, Schularick úgy válaszolt:

A német autóipar jelenlegi helyzetét tekintve úgy gondolom, hogy a jelenlegi formájukban valószínűleg nem fognak létezni a évtized végére.

Hozzátette, el tud képzelni "egyfajta Volvo-megoldást", vagyis stratégiai befektető megjelenését a német gyártóknál – akár kínai szereplőét is –, aki technológiát és új piacokhoz való hozzáférést hoz. A Volvo 2010 óta a kínai Geely-csoporthoz tartozik; a 2021-es tőzsdei bevezetés (IPO) után is a csoport maradt a többségi tulajdonos. Az autonóm vezetés kapcsán Schularick arra is figyelmeztetett, hogy a múltba révedő vita miatt könnyen elsikkadhat "a következő forradalom", és Németország ismét lemaradhat.

A VDA elnöke visszautasította az állításokat: Hildegard Müller "abszurdnak" nevezte a jóslatot, és hangsúlyozta, hogy a német autógyártók sikeres vállalatok. A nehéz helyzetért többek között a német politikát és a magas energiaárakat tette felelőssé.

Cem Özdemir szintén optimistán nyilatkozott. Határozottan elutasította annak lehetőségét – amelyet Schularick felvetett –, hogy a Mercedes kínai kézbe kerüljön. Elismerte ugyanakkor, hogy komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a Mercedes autói továbbra is német termékek maradjanak.

Mindenkinek el kell végeznie a maga feladatát, és akkor ez sikerülhet

– mondta Özdemir, aki jelenleg Baden-Württemberg miniszterelnöki posztjáért indul.

A német autóipar súlyos válságban van. A VW és a Porsche milliárdos veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni, a Mercedes nyeresége pedig nemrég 50 százalékkal zuhant. A helyzetet tovább terheli a német gazdaság stagnálása, az Egyesült Államok magas vámjai és a Kínából érkező, jóval olcsóbb elektromos autók. A dízelbotrány emellett komolyan megtépázta a német gyártók hírnevét.

