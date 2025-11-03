Kimondta a guru: 5 éven belül megszűnhetnek létezni a német autógyártók jelenlegi formájukban

A kieli Világgazdasági Intézet (IfW Kiel) elnöke a vasárnap esti "Caren Miosga" című műsorban beszélt a német autóipar válságáról és arról, hogy megmenthető-e az ágazat. Mellette Cem Özdemir, a Zöldek politikusa, valamint Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke vitázott.
Arra a zárókérdésre, hogy "a három nagy, a VW, a BMW és a Mercedes" tíz év múlva is jelenlegi formájában létezik-e, Schularick úgy válaszolt:
A német autóipar jelenlegi helyzetét tekintve úgy gondolom, hogy a jelenlegi formájukban valószínűleg nem fognak létezni a évtized végére.
Hozzátette, el tud képzelni "egyfajta Volvo-megoldást", vagyis stratégiai befektető megjelenését a német gyártóknál – akár kínai szereplőét is –, aki technológiát és új piacokhoz való hozzáférést hoz. A Volvo 2010 óta a kínai Geely-csoporthoz tartozik; a 2021-es tőzsdei bevezetés (IPO) után is a csoport maradt a többségi tulajdonos. Az autonóm vezetés kapcsán Schularick arra is figyelmeztetett, hogy a múltba révedő vita miatt könnyen elsikkadhat "a következő forradalom", és Németország ismét lemaradhat.
A VDA elnöke visszautasította az állításokat: Hildegard Müller "abszurdnak" nevezte a jóslatot, és hangsúlyozta, hogy a német autógyártók sikeres vállalatok. A nehéz helyzetért többek között a német politikát és a magas energiaárakat tette felelőssé.
Cem Özdemir szintén optimistán nyilatkozott. Határozottan elutasította annak lehetőségét – amelyet Schularick felvetett –, hogy a Mercedes kínai kézbe kerüljön. Elismerte ugyanakkor, hogy komoly erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a Mercedes autói továbbra is német termékek maradjanak.
Mindenkinek el kell végeznie a maga feladatát, és akkor ez sikerülhet
– mondta Özdemir, aki jelenleg Baden-Württemberg miniszterelnöki posztjáért indul.
A német autóipar súlyos válságban van. A VW és a Porsche milliárdos veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni, a Mercedes nyeresége pedig nemrég 50 százalékkal zuhant. A helyzetet tovább terheli a német gazdaság stagnálása, az Egyesült Államok magas vámjai és a Kínából érkező, jóval olcsóbb elektromos autók. A dízelbotrány emellett komolyan megtépázta a német gyártók hírnevét.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei
Előrelépés történt Nexperia-ügyben.
A legpusztítóbb polgárháború sújtotta országban most újraéledhet a turizmus
Szíria iránt érdeklődnek a világ legnagyobb hotelláncai.
Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport
Elindult az MVM ONEnergy.
A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?
Mindennek a dollár az oka.
Hirtelen hatalmas változás állt be a NATO egyik legerősebb országában - Feje tetejére állt a közvélemény
Fél év alatt gondolták meg magukat.
A kulcsszó: személyre szabottság − A tehetségmegtartás nem lehetetlen küldetés
Egyre több rugalmasságot igényel a fluktuáció csökkentése.
K&H: Jövőre nagyon elszáll a költségvetési hiány, 20-25 százalékos a lakások túlározottsága
Ha alábbhagynak a keresletélénkítő lépések, jöhet egy konszolidáció.
Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását
A zárolt orosz pénzek sorsán múlhat a pénzintézet döntése.
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
A fix ár a kényelem illúziója: csapdahelyzet az energiapiacon
A régi beidegződések elengedésével jelentősen lehet spórolni az áramon.
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.