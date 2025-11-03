Kína váratlan engedménye után ugranak az európai autógyártók részvényei

Kína szombaton jelezte, hogy bizonyos mentességeket mérlegel a Nexperia chipexportjára, miután korábban megtiltotta a vállalat félvezetőinek kivitelét. A tiltást az után vezették be, hogy a holland kormány átvette az irányítást a kínai Wingtech tulajdonában álló Nexperia felett.
A holland–kínai feszültségek miatt az autóipari szereplők korábban a chiphiány súlyosbodására figyelmeztettek. Hétfő délelőtt azonban javult a hangulat: a francia Renault, a német Mercedes-Benz Group és a Stellantis részvényei egyaránt mintegy 2-3 százalékkal emelkedtek. Az autóipari beszállítók közül a Valeo 3 százalékkal, az Aumovio 1,6 százalékkal került feljebb. A német Volkswagen, a Porsche és a BMW papírjai 1-2 százalékos pluszban vannak.
A Barclays elemzői szerint a hétvégi fejlemények "kifejezetten pozitívnak" tűnnek az ágazat számára, és várhatóan elkerülhető a jelentős fennakadás.
Bár a Nexperia-ügy még nem zárult le, a holland és a kínai kormány között zajló tárgyalások célja, hogy kijelöljék a Nexperia jövőbeli pályáját. Úgy véljük, a potenciális, rövid távú termelési kockázatot sikerült enyhíteni, noha további részletekre várunk
- írta hétfőn kiadott elemzésében Dan Levy, a Barclays autóipari vezető elemzője.
A Nexperiával kapcsolatos helyzet szeptemberben kezdődött, amikor a holland kormány - a jelentések szerint amerikai biztonsági aggályok nyomán - rendkívüli lépéssel átvette az irányítást a vállalat felett. A döntést azzal indokolták, hogy tartanak attól: a cég technológiája és gyártókapacitása vészhelyzetben elérhetetlenné válhat. Erre válaszul Kína blokkolta a társaság késztermékeinek exportját.
Úgy vélik, a német autógyártók különösen érzékenyek a Nexperiához köthető problémákra, mert erősen támaszkodnak a nagy hazai beszállítókra (az úgynevezett "Tier 1"-ekre), valamint a helyi gyártókapacitásokra és vállalatokra - ilyen a Nexperia is -, jóllehet a termelés jelentős része már Kínába tevődött át. A múlt héten a japán Honda lett az első ismert autógyártó, amely kénytelen volt visszafogni termelését a probléma miatt.
