  • Megjelenítés
Kitiltanák Franciaországból a Sheint
Üzlet

Kitiltanák Franciaországból a Sheint

Portfolio
Franciaország kilátásba helyezte, hogy kitiltja a Sheint a francia piacról, ha a cég ismét gyermekeket idéző szexbabákat kezdene árusítani.

A francia kormány hétfőn jelezte, hogy megtilthatja a kínai online kiskereskedő Shein francia piachoz való hozzáférését,

ha a vállalat valaha újra gyermekeket idéző szexbabákat forgalmazna.

A Shein ezeket a termékeket a francia szabályozók nyomására már eltávolította a kínálatából.

Ha az efféle magatartás megismétlődik, jogunkban áll megállítani a Shein francia piaci hozzáférését

– mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter a BFM TV-nek.

A Reuters hétvégi megkeresésére a Shein e-mailben közölte:

A szóban forgó termékeket azonnal eltávolítottuk a platformról, amint tudomást szereztünk ezekről a súlyos problémákról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bull bear medve bika tőzsde
Üzlet
Fontos adatra várnak a befektetők - Mi történik a tőzsdéken?
Pénzcentrum
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility