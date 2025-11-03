  • Megjelenítés
Különleges égi jelenség várható: tűzgömbök világítják meg az égboltot
Üzlet

Különleges égi jelenség várható: tűzgömbök világítják meg az égboltot

MTI
A Déli Tauridák november 5-én, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk csúcsát, így november első két hetében érdemes megfigyelni a meteorrajokat, amelyek tagjai lassú, fényes hullócsillagok, köztük több tűzgömb is várható - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Tauridák időszaka az egyik leglátványosabb - bár nem a legintenzívebb - meteorzápor az ősz során.

A Déli és az Északi Tauridák meteorrajai az október végi, november eleji égbolt nem sűrű, de látványos hullócsillagait adják.

A meteorrajok jellemzően 5-10 hullócsillagot produkálnak óránként, ezek azonban többnyire fényes, lassú hullócsillagok, nem ritka közöttük a fényes tűzgömb sem - emelik ki, hozzátéve: mivel a két meteorraj aktivitása elnyújtott, sok éjszakán át megfigyelhetőek, sőt, a Déli és Északi Tauridák aktivitása át is fedi egymást.

A Déli Tauridák aktivitása október 23. és november 12. között figyelhető meg, maximuma november 5-én várható, amikor óránként 5-10 meteor is feltűnhet az égen. Az Északi Tauridák október 20. és december 10. között aktívak, és november 12-én érik el csúcspontjukat hasonló aktivitással.

Még több Üzlet

Száguld a magyar tőzsde sztárja!

Kényszerszabadságolást tervez a Magyarországon is aktív autóipari cég a chiphiány miatt

Lejárt az idő: itt az első autógyártó, amely örökre búcsút mondhat oroszországi befektetésének

A meteorok a Bika (Taurus) csillagkép irányából látszanak érkezni, innen ered nevük is. A hullócsillagok azonban az ég bármely pontján feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges távcső, szabad szemmel nyújtják a legszebb látványt - emelik ki a közleményben.

A Tauridák meteorjai lassúak, fényesek és gyakran színesek, így ideális célpontjai az asztrofotósoknak is. A Tauridákra jellemző, hogy nagyobb méretű, kavicsszerű meteoroidokból állnak, így több közülük kifejezetten fényes tűzgömbként jelenik meg az égen, megfigyelésükhöz elegendő egy közvetlen világítástól mentes helyszín és némi türelem: néhány perc alatt is felbukkanhat egy-egy tűzgömb, amely megvilágítja az égboltot - írják, kiemelve, hogy mivel fényesek, a közelgő telihold és a fényszennyezés kevésbé zavarja megpillantásukat, mint sok más raj esetében.

A Taurida meteorrajok szülőégitestje a 2P/Encke üstökös, amely a legrövidebb ismert keringési idejű periodikus üstökös, mindössze 3,3 év alatt kerüli meg központi csillagunkat, a Napot - írják a közleményben.

Mint hozzáteszik, az Encke-üstökös minden útja során törmeléket hagy hátra a Föld pályáját keresztezve. Amikor bolygónk áthalad ezen por- és jégszemcsékből álló törmelékmezőn, a részecskék a légkörbe belépve felizzanak, létrehozva a "hullócsillagokat" - írják, hozzátéve, hogy a Déli Tauridák közvetlenül az Encke-üstökösből származnak, míg az Északi Tauridák részben a 2P/Encke és részben a 2004 TG10 jelű aszteroida maradványaiból erednek. Ez utóbbi valószínűleg egy ősi, több tízezer éve szétesett nagyobb üstökös darabja. A két meteorzápor aktivitási ideje eltér, de mindkettő kisugárzási pontja a Bika csillagképbe esik - emelik ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Száguld a magyar tőzsde sztárja!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility