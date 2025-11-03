Lejárt az idő: itt az első autógyártó, amely örökre búcsút mondhat oroszországi befektetésének

A japán Mazda elveszítette a jogot, hogy visszavásárolja 50 százalékos részesedését a Sollersszel közös, oroszországi autógyártó vegyesvállalatban. A vállalat nem élt a rendelkezésére álló opcióval – közölte egykori orosz partnere, a Sollers a Reutersnek.
Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után a globális autógyártók – köztük a Mazda, a Renault, a Mercedes-Benz és a Hyundai – jelképes összegekért adták el oroszországi eszközeiket belföldi cégeknek. Többéves visszavásárlási opciókban is megállapodtak.
A Mazda az első, amelyik elveszítette ezt a jogot.
A Sollers 2022 októberében egy euróért vásárolta meg a Mazda 50 százalékos részesedését a vlagyivosztoki összeszerelőüzemben működő vegyesvállalatban. A megállapodás hároméves visszavásárlási opciót biztosított a Mazdának, ugyanilyen áron.
A Sollers Csoport nem kapott semmilyen javaslatot vagy megkeresést a Mazdától az opció gyakorlására vonatkozóan, és a jelenlegi körülmények között nem is lát rá szükséget – írta a cég a Reuters kérdéseire küldött e-mailben.
A vlagyivosztoki gyár, amely évente legfeljebb 50 ezer autó gyártására volt képes, 2023-ban újraindult, és jelenleg a Sollers márkanév alatt buszokat állít elő.
Oroszországban évente mintegy 1,5 millió új autó talál gazdára. A piacot mára kínai szereplők uralják, és a külföldi autógyártóktól orosz vállalatokhoz került üzemek többsége kínai autókat gyárt új orosz márkanevek alatt. A korábbi Renault-üzemben Moszkvában például kínai gyártmányú autókat szerelnek össze a szovjet Moszkvics márkanév alatt.
