Magyar technológia segíthet fenntarthatóbbá tenni az ipart
Magyar technológia segíthet fenntarthatóbbá tenni az ipart

A jövő iparának egyik kulcseleme lehet egy magyar fejlesztés: a KÉSZ Csoport tagvállalata, a MATECH együttműködésre lépett az eChemicles Zrt.-vel, hogy megépítsen egy új, konténeres szén-dioxid-átalakító berendezést. Az innováció célja, hogy a kibocsátott szén-dioxid ne hulladék legyen, hanem értékes, újrahasznosítható ipari alapanyag - áll a cég közleményében.
A KÉSZ Csoport Ipari Technológiák divíziójának (KIT) tagvállalatának, a MATECH-nek kiemelt szerepe volt a szegedi eChemicles szabadalmaztatott technológiájának építésében, melynek köszönhetően az ipar a jövőben nem csupán kibocsátja, hanem újra is hasznosíthatja a szén-dioxidot.

A folyamat során az ipari melléktermékként keletkező szén-dioxidból értékes, zöld alapanyag jön létre, amelyet számos iparág – például a vegyipar, az acél- és műanyaggyártás, valamint a szintetikus üzemanyag-előállítás – is hasznosíthat. Ha a rendszer megújuló energiával működik, akkor teljesen környezetbarát. A technológia hosszútávon segíti az ipart a zöld alapanyagokra való átállásban, valamint a károsanyag-kibocsátás semlegesítésében és ezáltal a környezeti lábnyom csökkentésében.

Az eChemicles a Portfolio Green Awards Zöld Innovációja díj nyertese volt 2025-ben.

Az eChemicles egy deeptech vállalat, melyet elismert kutatók, mérnökök és tapasztalt üzletfejlesztők alapítottak 2022-ben. Az eChemicles tervezett és szabadalmaztatott egy skálázható, alacsony hőmérsékletű elektrokémiai megoldást, mely képes a szén-dioxidot (CO₂) közvetlenül átalakítani értékes vegyipari alapanyagokká. A vállalat elsődlegesen a zöld szén-monoxid (CO) előállítására fókuszál, amely akár 20–40%-kal alacsonyabb bekerülési költséggel rendelkezhet, mint a hasonló zöld alternatívák. Ez a technológia lehetővé teszi a nehezen szénmentesíthető iparágak (vegyipar, üzemanyagipar, acélipar stb.) fenntartható és nyereséges defosszilizálását, a hagyományos szén tartalmú, nem megújuló alapanyagok helyett CO₂-alapú zöld nyersanyagok alkalmazásával.

„A KÉSZ Csoport ipari, technológiai tapasztalata lehetővé teszi, hogy a technológiánk eljusson az ipari környezetbe. Ez a konténeres egység az első lépés afelé, hogy a CO₂-hasznosítás ténylegesen megvesse a lábát a piacon” – mondta el a projektről Dr. Janáky Csaba, az eChemicles társalapítója és vezérigazgatója.

A MATECH Magyar Technológiai Kft., a projektben mérnöki, beszerzési és kivitelezési szakértőként vesz részt, felel a konténeres CO₂-átalakító rendszer megépítéséért, amely 6 méteres ipari konténerbe integrálva tartalmazza az elektrolizáló cellákat és a működéshez szükséges más technológiai egységeket. Károlyi András, a MATECH Kft. ügyvezetője hozzátette: „Csapatunk mérnöki és kivitelezési szakértelmével segítjük, hogy a CO₂-hasznosítás ne csak laboratóriumi kísérlet, hanem ipari valóság legyen.”

A fejlesztés célja, hogy létrejöjjön egy ipari tesztelésre alkalmas második generációs prototípus, amely megnyitja az utat a szén-dioxid-hasznosító rendszerek szélesebb körű alkalmazása előtt.

