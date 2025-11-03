  • Megjelenítés
Milliárdos háború robbant ki a fogyókúrás gyógyszerek piacán: a Pfizer beperelte riválisait
Milliárdos háború robbant ki a fogyókúrás gyógyszerek piacán: a Pfizer beperelte riválisait

A Pfizer újabb, versenyellenes magatartásra hivatkozó pert indított a Novo Nordisk és a Metsera ellen a delaware-i szövetségi bíróságon. A lépés előzménye, hogy a dán gyógyszercég váratlan ellenajánlatot tett az amerikai Metserára, miután a Pfizer korábban mintegy 7,3 milliárd dolláros megállapodást kötött a céggel.

A vállalat hétfőn közölte, hogy második keresetét nyújtotta be a delaware-i szövetségi bíróságon a két cég ellen, versenyellenes magatartásra hivatkozva.

A lépést az váltotta ki, hogy

a dán Novo Nordisk váratlanul ellenajánlatot tett az amerikai Metserára,

meglepve a Pfizert, amely korábban mintegy 7,3 milliárd dolláros megállapodást kötött a vállalattal.

A Pfizer jelenleg nem forgalmaz testsúlycsökkentő készítményt. A Metserára építve kíván belépni a fogyasztószerek mintegy 150 milliárd dolláros piacára, mérsékelve a csökkenő Covid-bevételek és a közelgő szabadalmi lejáratok hatását. A Metsera kísérleti terápiákat fejleszt, amelyek az elemzők szerint akár 5 milliárd dollár árbevételt is hozhatnak.

Az amerikai gyógyszergyártó szerint a Novo Nordisk Metsera-felvásárlási ajánlatának célja az volt, hogy megakadályozza a rivális térnyerését a gyorsan növekvő GLP-1 piacon, ahol a Novo Nordisk meghatározó szereplő a nagy sikerű testsúlycsökkentő és diabéteszgyógyszereivel.

A kereset azt is állítja, hogy a Metsera irányító tulajdonosai — köztük a Validae Health, a Population Health Partners, valamint az ARCH Venture Funds XII és XIII — a Novo Nordiskkal és a Metserával összejátszva segítették a versenyellenes tervet.

A mostani beadvány napokon belül a második. A Pfizer pénteken ideiglenes tiltó végzés kiadását kérte a delaware-i bíróságtól, hogy megakadályozza, hogy a Metsera felmondja a két vállalat közötti megállapodást.

A Metsera és a Novo Nordisk nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

