Piacvezető lett a One a tv-előfizetésekben Magyarországon
MTI
A One Magyarország a magyar háztartások 54 százalékában van jelen valamilyen szolgáltatásával, ez 6,4 millió lakossági előfizetést jelent, a cég emellett vállalati szegmenssel is rendelkezik, így ki tudja szolgálni a közép- és nagyvállalatokat, valamint a kormányzatot is - hangzott el a One Magyarország sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy a magyarországi távközlési piac egy nagyon fejlett és nagyon erős versenyben mozgó környezet, ahol mindkét nagyobb versenytársuk komoly energiákat tesz abba, hogy jó szolgáltatásokat adjon az ügyfeleinek. E kihívás kezelésében fontos szerepe van a hálózatfejlesztésnek, valamint, hogy az ügyfélkapcsolati pontokon is jobb szolgáltatást adjanak - tette hozzá.

Hunyady Beatrix, a One Magyarország lakossági vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy

a One Magyarország a magyar háztartások 54 százalékában jelen van valamilyen szolgáltatással,

mindez 6,4 millió lakossági előfizetést jelent, amiből 3,6 millió a helyhez kötött szolgáltatás és 2,8 millió a mobil előfizetés. A vállalati előfizetőkkel együtt a mobil előfizetése száma a cégnél eléri a 3,4 milliót.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 1,6 millió tv-előfizetéssel piacvezetők lettek ebben a szegmensben az idén januártól, és az előnyüket azóta is tartják.

Szabó István, a One Magyarország hálózati technológiai vezérigazgató-helyettese fontos lépésnek nevezte, hogy 2024-ben elérték a 99 százalékos országos lefedettséget a 4G tekintetében. Kiemelték, hogy a One aktívan részt vesz a Gigabit-képes hálózat kiépítésében, valamint a 5G fejlesztésekben a kormányzati célokkal összhangban. 2023-ban a kormánnyal kötött megállapodás keretében 150 milliárd forint értékű beruházást vállaltak fix és mobil hálózatok fejlesztésére.

