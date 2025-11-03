Piacvezető lett a One a tv-előfizetésekben Magyarországon

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy a magyarországi távközlési piac egy nagyon fejlett és nagyon erős versenyben mozgó környezet, ahol mindkét nagyobb versenytársuk komoly energiákat tesz abba, hogy jó szolgáltatásokat adjon az ügyfeleinek. E kihívás kezelésében fontos szerepe van a hálózatfejlesztésnek, valamint, hogy az ügyfélkapcsolati pontokon is jobb szolgáltatást adjanak - tette hozzá.
Hunyady Beatrix, a One Magyarország lakossági vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy
a One Magyarország a magyar háztartások 54 százalékában jelen van valamilyen szolgáltatással,
mindez 6,4 millió lakossági előfizetést jelent, amiből 3,6 millió a helyhez kötött szolgáltatás és 2,8 millió a mobil előfizetés. A vállalati előfizetőkkel együtt a mobil előfizetése száma a cégnél eléri a 3,4 milliót.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy 1,6 millió tv-előfizetéssel piacvezetők lettek ebben a szegmensben az idén januártól, és az előnyüket azóta is tartják.
Szabó István, a One Magyarország hálózati technológiai vezérigazgató-helyettese fontos lépésnek nevezte, hogy 2024-ben elérték a 99 százalékos országos lefedettséget a 4G tekintetében. Kiemelték, hogy a One aktívan részt vesz a Gigabit-képes hálózat kiépítésében, valamint a 5G fejlesztésekben a kormányzati célokkal összhangban. 2023-ban a kormánnyal kötött megállapodás keretében 150 milliárd forint értékű beruházást vállaltak fix és mobil hálózatok fejlesztésére.
Címlapkép forrása: Portfolio
