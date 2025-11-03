Svájci fegyvergyártó cég költözteti termelését Magyarországra

A Saltech a jövőben nem mindent a solothurni kantonban gyárt. A 12,7 milliméteres lőszerek termelését külföldre helyezi.

A NATO-szabványú, nehézgéppuskákhoz használt lőszert a Svájci Hadsereg is alkalmazza, például kerekes páncélozott szállítójárművek fegyverzetében. A vállalat 2019-ben 100 millió frank értékű megrendelést kapott a szövetségi kormánytól 12,7 milliméteres töltényekre.

A Saltech a gyártógépeket már magyarországi leányvállalatához szállította.

A lépés oka "száz százalékban" az exportelőírások szigorúsága – közölte a Colt CZ. Prágai források szerint emiatt több NATO-ország eleve kizárja a svájci beszállítókat a közbeszerzési tenderekből.

A cég szerint a Svájci Hadsereg beszerzési volumenének csökkenése is közrejátszott.

A döntés a csoporton belüli hosszú távú működési rugalmasság biztosítása érdekében született, miközben maradéktalanul megfelelünk minden svájci exportelőírásnak

– írta a Colt CZ.

A dänikeni és dullikeni telephelyeken dolgozó mintegy 80 alkalmazottat a költözés jelen állás szerint nem érinti.

Jelenleg úgy látjuk, hogy operációnk továbbra is munkát ad a meglévő munkaerőnek

– tette hozzá a vállalat.

A Saltech 2023-ban került a cseh Colt CZ-hez. Korábban a Szövetségi Védelmi Beszerzési Hivatal egyik volt munkatársa volt a tulajdonos.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images