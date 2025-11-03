Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége

Az esküdtszéki ítélet szerint a Samsung számos eszköze megsérti a Pictiva két, OLED-technológiára vonatkozó amerikai szabadalmát, amelyek
a kijelzők felbontását, fényerejét és energiahatékonyságát javítják.
A testület elfogadta a Pictiva érvelését, miszerint a vállalat széles termékpalettája érintett a jogsértésben.
Az ítélet a közelmúlt több, nagy összegű kártérítési döntése közé tartozik, amelyeket ugyanazon, a texasi Marshallban működő bíróságon hoztak a Samsung ellen, a vállalat készülékeiben alkalmazott technológiákkal kapcsolatos perekben.
Az írországi székhelyű Pictiva a Key Patent Innovations, egy szabadalmi licencelésre szakosodott vállalat leánycége. A Pictiva több száz, az Osram által a 2000-es évek elején kidolgozott OLED-technológiát lefedő szabadalom tulajdonosa. 2023-as keresetében azt állította, hogy a Samsung Galaxy okostelefonjai, televíziói, számítógépei, viselhető eszközei és más termékei a cég OLED-kijelzők fejlesztését célzó technológiáját használják. A Samsung tagadta a vádakat, és a szabadalmak érvénytelenségére hivatkozott.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
