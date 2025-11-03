Szépen csendben adogatja el kedvenc részvényét Buffett cége

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Egy friss tőzsdei közzététel alapján a konglomerátum csendben tovább apasztotta Apple-pozícióját. A legutóbbi negyedéves jelentés szerint a fogyasztási cikkek kategóriába sorolt részvénybefektetések bekerülési értéke mintegy 1,2 milliárd dollárral csökkent az előző negyedévhez képest. Mivel ezt a szegmenst gyakorlatilag az Apple-részvény dominálja, a visszaesés nagy valószínűséggel újabb eladásokat jelez.

Az Apple árfolyama a harmadik negyedévben több mint 24 százalékkal emelkedett. Ez kedvező alkalmat teremthetett Buffettnek a profitrealizálásra. 2024-ben feltűnő eladási sorozatba kezdett az Apple-papírokból, a Berkshire állományának körülbelül kétharmadát értékesítve – szokatlan lépés a hosszú távú szemléletéről ismert befektetőtől. A vállalat a második negyedévben is tovább faragta a pozíciót. Június végén ugyanakkor az iPhone-gyártó még mindig a Berkshire legnagyobb befektetése volt: 280 millió részvényt tartottak, 57 milliárd dollár értékben.

A befektetők pontosabb képet még ebben a hónapban kaphatnak, amikor megjelenik a részletes 13F-jelentés,

amelyet az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) nyújtanak be. A dokumentum szeptember 30-ig bezárólag mutatja be az egyedi részvényállományok változásait.

Buffett korábban jelezte, hogy az eladások mögött adózási megfontolások is állnak. Mások szerint a tranzakciók mérete arra utal, hogy az omahai orákulumot az Apple magas értékeltsége is aggaszthatta. Van olyan értelmezés is, amely szerint egyszerű portfóliómenedzsmentről van szó, mivel az Apple-részesedés időnként a Berkshire befektetési portfóliójának több mint felét tette ki.

Címlapkép forrása: Shutterstock

