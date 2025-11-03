Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát

Az árfolyam a kritikus, 3600 dolláros támaszszint alá süllyedt, röviddel azután, hogy

több millió dollár értékű hackertámadás érte az Ethereum-hálózaton működő egyik protokollt.

A mai szint hozzávetőleg 25%-kal marad el az augusztus 22-én elért, 4885 dolláros csúcstól.

A támadás a legújabb eleme annak a negatív hírsorozatnak, amely hetek óta bizonytalanságban tartja a digitális eszközök befektetőit.

Október közepén Donald Trump amerikai elnök "masszív" vámokat helyezett kilátásba Kínával szemben a ritkaföldfém-export korlátozásai miatt, ami menekülést indított el a kriptókból a kockázatkerülő eszközök, például az arany felé. Bár később visszavonta a fenyegetést, kijelentései eladási hullámot váltottak ki, ami a nagy tőkeáttételű digitális eszközpozíciók likvidálásához vezetett.

A múlt héten Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke, óvatosságra intette a befektetőket a jövőbeni kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások terén, tovább rontva a piaci hangulatot.

A digitális eszközökhöz köthető részvények is nyomás alá kerültek: a Coinbase részvénye közel 4%-ot esett, míg a Bitcoin-kitettségéről ismert MicroStrategy több mint 1%-kal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images