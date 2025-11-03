  • Megjelenítés
Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát
Üzlet

Több millió dolláros hackertámadás rázta meg az ether piacát

Portfolio
Az ether hétfőn közel 9%-ot esett, 3600 dollár alá került egy hackertámadás és a kedvezőtlen makrohírek nyomán - számolt be a Cnbc.

Az árfolyam a kritikus, 3600 dolláros támaszszint alá süllyedt, röviddel azután, hogy

több millió dollár értékű hackertámadás érte az Ethereum-hálózaton működő egyik protokollt.

A mai szint hozzávetőleg 25%-kal marad el az augusztus 22-én elért, 4885 dolláros csúcstól.

A támadás a legújabb eleme annak a negatív hírsorozatnak, amely hetek óta bizonytalanságban tartja a digitális eszközök befektetőit.

Még több Üzlet

Felemás zárás az amerikai tőzsdén

Utánfutós jármű rohant bele a buszba, lezárták az autópályát

Nagyot drágult a kakaó

Október közepén Donald Trump amerikai elnök "masszív" vámokat helyezett kilátásba Kínával szemben a ritkaföldfém-export korlátozásai miatt, ami menekülést indított el a kriptókból a kockázatkerülő eszközök, például az arany felé. Bár később visszavonta a fenyegetést, kijelentései eladási hullámot váltottak ki, ami a nagy tőkeáttételű digitális eszközpozíciók likvidálásához vezetett.

A múlt héten Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke, óvatosságra intette a befektetőket a jövőbeni kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások terén, tovább rontva a piaci hangulatot.

A digitális eszközökhöz köthető részvények is nyomás alá kerültek: a Coinbase részvénye közel 4%-ot esett, míg a Bitcoin-kitettségéről ismert MicroStrategy több mint 1%-kal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Felemás zárás az amerikai tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility