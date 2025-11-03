  • Megjelenítés
Történelmi csúcson zárt a BUX
Történelmi csúcson zárt a BUX

Portfolio
Mérsékelt emelkedéssel történelmi csúcson zárt a BUX index a hétfői kereskedésben, a blue chipek közül főként az OTP húzta felfelé az indexet.
Miközben az európai tőzsdéken vegyes a kép, a BUX-index 0,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest,

új történelmi csúcson.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A blue chipek árfolyama többségében esett ma, a Richter, a Magyar Telekom és a Mol is mínuszban zárt, miközben az OTP árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,3 százalékkal került lejjebb, a PannErgy árfolyama pedig 3,2 százalékot esett. Folytatta szárnyalását viszont a 4iG és a Rába, a két részvény 8, illetve 16 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Mol, a Richter és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
