  • Megjelenítés
Tovább szenved Európában a Tesla
Üzlet

Tovább szenved Európában a Tesla

Portfolio
Októberben meredeken estek a Tesla eladásai több európai piacon, miután a régióban erősödő verseny és a szűk modellkínálat egyre nagyobb nyomást gyakorol a vállalatra.

A Tesla októberben több kulcsfontosságú európai piacon – köztük Spanyolországban, Hollandiában és több északi országban – jelentős visszaesést szenvedett el, ami arra utal, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó európai nehézségei folytatódnak. Szeptemberben ugyan több helyen erősödött, de az év nagy részében gyengült, részben az egyre élesebb verseny és az elöregedő modellkínálata miatt.

Helyi iparági adatok szerint az újautó-regisztrációk – amelyek jó közelítéssel jelzik az eladásokat–

Svédországban 89%-kal, Dániában 86%-kal, Norvégiában 50%-kal, Hollandiában pedig 48%-kal estek.

Spanyolországban a Tesla eladásai 31%-kal csökkentek, miközben iparági szinten a tisztán elektromos és a plug-in hibrid modellek értékesítése 119%-kal nőtt. Franciaországban ezzel szemben a Tesla egymást követő második hónapban is kismértékű bővülést ért el. Norvégiában a mostani visszaesést több hónapnyi növekedés előzte meg egy olyan piacon, ahol az újautó-eladások szinte teljes egészét elektromos modellek adják. A Tesla itt továbbra is a legnagyobb autógyártó.

Még több Üzlet

Száguldott a magyar tőzsde sztárja!

Szabadalmakat sértett a Samsung, büntetés lett a vége

Piacvezető lett a One a tv-előfizetésekben Magyarországon

A hagyományos gyártók és a kínai riválisok gyors ütemben hoznak ki új elektromos autókat. A vállalat emellett egyes európai fogyasztók ellenérzéseivel is szembesül Elon Musk miatt, aki tavaly anyagilag támogatta Donald Trump amerikai elnökválasztási kampányát, és nyilvánosan kiállt több európai szélsőjobboldali párt mellett.

Szeptember végéig a Tesla európai eladásai 28,5%-kal maradtak el az előző év azonos időszakától.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Száguldott a magyar tőzsde sztárja!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility