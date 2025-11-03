Tovább szenved Európában a Tesla

Októberben meredeken estek a Tesla eladásai több európai piacon, miután a régióban erősödő verseny és a szűk modellkínálat egyre nagyobb nyomást gyakorol a vállalatra.

A Tesla októberben több kulcsfontosságú európai piacon – köztük Spanyolországban, Hollandiában és több északi országban – jelentős visszaesést szenvedett el, ami arra utal, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó európai nehézségei folytatódnak. Szeptemberben ugyan több helyen erősödött, de az év nagy részében gyengült, részben az egyre élesebb verseny és az elöregedő modellkínálata miatt.

Helyi iparági adatok szerint az újautó-regisztrációk – amelyek jó közelítéssel jelzik az eladásokat–

Svédországban 89%-kal, Dániában 86%-kal, Norvégiában 50%-kal, Hollandiában pedig 48%-kal estek.

Spanyolországban a Tesla eladásai 31%-kal csökkentek, miközben iparági szinten a tisztán elektromos és a plug-in hibrid modellek értékesítése 119%-kal nőtt. Franciaországban ezzel szemben a Tesla egymást követő második hónapban is kismértékű bővülést ért el. Norvégiában a mostani visszaesést több hónapnyi növekedés előzte meg egy olyan piacon, ahol az újautó-eladások szinte teljes egészét elektromos modellek adják. A Tesla itt továbbra is a legnagyobb autógyártó.

A hagyományos gyártók és a kínai riválisok gyors ütemben hoznak ki új elektromos autókat. A vállalat emellett egyes európai fogyasztók ellenérzéseivel is szembesül Elon Musk miatt, aki tavaly anyagilag támogatta Donald Trump amerikai elnökválasztási kampányát, és nyilvánosan kiállt több európai szélsőjobboldali párt mellett.

Szeptember végéig a Tesla európai eladásai 28,5%-kal maradtak el az előző év azonos időszakától.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock