Új vezérigazgató az InfoRádiónál

2025. november 3-án, közel 25 éves vezetői tevékenység után leköszön Módos Márton, az Inforádió vezérigazgatója és főszerkesztője. Az Inforádió 2002 októberében indult. Módos Márton irányításával az elmúlt 25 évben több mint 750 ezer hírt, 450 ezer hanganyagot, 8227 Aréna-adást sugárzott, valamint számos szakmai elismerést nyert el, a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig.
Az Inforádió és az infostart.hu főszerkesztői posztján Erdei Tamás eddigi főszerkesztő-helyettes váltja majd.
Az október 1-jétől Zrt.-ként működő Inforádió vezérigazgatói feladatait ugyanettől az időponttól Kokas Zsuzsanna eddigi titkárságvezető, operatív igazgató veszi át.
„Egy 24/7-üzemmódban, folyamatosan működő hírmédium vezetése nem csak szakmai feladat, hanem életforma is. Olyan, mint az orvosi ügyelet: a hírek és információk áramlásában nincs szünet, nincs hétvége és nincs ünnepnap, hiszen a világ egy pillanatra sem áll meg. Az Inforádió és az infostart.hu pedig ennek megfelelően, folyamatos üzemmódban dolgozik, a rádió immár 25 éve. Ez számomra rendkívül érdekes, izgalmas és felelősségteljes feladatot jelentett, negyed évszázadon át. Az Arénában nap mint nap az ország legkitűnőbb szakembereivel, vezető politikusaival, tudósaival, művészeivel és sportolóival beszélgethettünk. A tőlünk hallott, nálunk olvasott információk pedig hallgatók tízezreinek adtak biztos támpontot a tájékozódásban vagy a döntéshozatalban. Hálás vagyok ezért a különleges lehetőségért, amelynek igyekeztem megfelelni cégvezetőként és főszerkesztőként egyaránt. A sok üzletileg eredményes év és jó néhány rangos szakmai elismerés mellett büszke vagyok arra is, hogy az Inforádió szerkesztőségben kiemelkedően jó szakmai-emberi közösség alakult ki. De az ilyen hosszú, folyamatos ügyeleti felelősség elkoptatja az embert. Ezt a feladatot pedig csak százszázalékos odafigyeléssel és erőbedobással érdemes csinálni. Ezért időnként meg kell állni, fel kell töltődni. Eljött az ideje annak, hogy hátrébb lépjek, és a napi feladatokat az eddigi kitűnő munkatársaimnak adjam át. Nagyon köszönöm a kollégák, a hallgatók, olvasók, interjúalanyok, Aréna-vendégek és nem utolsó sorban a társaság bevételeit biztosító hirdetők segítségét, együttműködését és bizalmát” – mondta a leköszönő vezérigazgató-főszerkesztő. Módos Márton hozzátette: „Tulajdonostársként és az újonnan létrehozott szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is igyekszem segíteni a társaság tevékenységét.”
„Bízunk abban, hogy az új vezetőkkel az Inforádió folytatja a negyed évszázada megkezdett sikeres és önálló utat. A szakmai célkitűzés változatlan: "a tárgyilagosság szerethető" mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni. A hiteles és releváns hírek és információk folyamatos biztosítása mellett – a kor médiatrendjeinek megfelelően – fontosnak tartjuk, hogy az infostart.hu hírportál fejlesztését és a közösségi médiában pár éve sikeresen megkezdett építkezést folytassa és bővítse a társaság, akár új online platformokon is. Módos Mártonnak köszönjük a negyed évszázados márka- és piacépítő tevékenységét és a mindennapi aprómunka iránti folyamatos elkötelezettségét. Tulajdonostársként és a szerkesztőbizottság tagjaként továbbra is számítunk tapasztalatára.” – mondta el a változásról Szalai Zoltán, a társaságban 2024 óta 75 százalékos tulajdonos MCC főigazgatója.
„Remek alapokra építkezünk. Nem megváltoztatni, hanem kibővíteni szeretnénk az Inforádió és az infostart.hu kínálatát és elérését. Új platformokon és új formátumokkal is meg szeretnénk jelenni, de mindezt úgy, hogy az alapszolgáltatás színvonalát, hangnemét és jellegét ne változtassuk meg. Nehéz és szép feladat” – fogalmazta meg céljait Erdei Tamás, az új főszerkesztő. Kokas Zsuzsa vezérigazgató pedig kiemelte: a működés biztonságának fenntartását, az üzleti eredményesség, a partnerekkel kiépített jó kapcsolatok továbbfejlesztését tekinti legfontosabb új feladatának.
